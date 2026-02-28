Aseguran que Millonarios recibió demanda por presuntas operaciones indebidas por más de 20.000 millones

La Agencia de Periodismo Investigativo dio a conocer una sorprendente noticia respecto a Millonarios: Aseguran que recibieron una demanda por cuenta del Fondo Premium tras presuntas operaciones indebidas que habría evidenciado manejos irregularidades y estarían pidiendo $20.545 millones.

Bajo la información que reveló la Agencia APi, un nuevo frente jurídico se abre para Millonarios y podría tener repercusiones importantes en sus finanzas: El protagonista del caso sería el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Liquidación Fondo Premium, accionista minoritario del club, que decidió llevar ante la justicia decisiones tomadas por la dirigencia entre 2019 y 2021.

La sociedad Azul y Blanco Millonarios F. C. S. A., encargada de administrar al equipo, habría informado oficialmente al mercado que este patrimonio autónomo presentó una Acción Individual de Responsabilidad contra la organización y varios de sus administradores, proceso que fue radicado ante la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades.

La demanda se enfoca en seis contratos de mutuo que Millonarios suscribió con la firma Blas de Leso Inversiones S. L. Según el accionante, en estas operaciones se habrían vulnerado los deberes fiduciarios de lealtad y buena fe que deben cumplir los administradores de la sociedad.

El punto más sensible del litigio es el monto involucrado. De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad, el valor agregado de dichas operaciones asciende a 20.545 millones de pesos, cifra que, a juicio del demandante, habría generado afectaciones económicas para el club.

Pero las pretensiones van más allá de un simple cuestionamiento. El accionista solicita que se declare la nulidad absoluta de los contratos, que se ordenen las restituciones recíprocas derivadas de esa eventual decisión y que los administradores implicados sean inhabilitados por diez años.

Este nuevo capítulo revive una serie de movimientos financieros realizados cuando Millonarios quedó bajo la administración de Gustavo Serpa, tras la salida de Juan Carlos Ortiz.

Ahora, será la Superintendencia de Sociedades la que determine si hubo o no irregularidades en la gestión directiva y si estas decisiones comprometen la estabilidad jurídica y económica de la institución.

La defensa de Millonarios

Ante la demanda presentada por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Liquidación Fondo Premium, Azul y Blanco Millonarios F. C. S. A. aseguró que actuó dentro de los tiempos legales y respondió formalmente ante la autoridad competente.

La sociedad informó que contestó la demanda dentro de los plazos establecidos, rechazó en su totalidad las pretensiones del accionante y presentó varias excepciones de mérito como parte de su estrategia jurídica.

Según informaron, uno de los principales argumentos de defensa de Millonarios es que las operaciones cuestionadas sí contaban con respaldo legal. Según explicó la organización, los contratos de mutuo señalados en la demanda estaban amparados por una autorización general otorgada previamente por la Asamblea General de Accionistas, específicamente en la sesión del 12 de marzo de 2018.

Desde la posición del club, esa aprobación valida las decisiones adoptadas posteriormente por la administración y respalda la legalidad de los negocios jurídicos celebrados en los años siguientes.

*Esta nota fue realizada con ayuda de la inteligencia artificial y curada por un periodista de Publimetro Colombia*