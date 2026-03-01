Caos en Bogotá por cuenta de hinchas de Santa Fe: Estaciones de TransMilenio dejaron de operar

La celebración del cumpleaños número 85 de Independiente Santa Fe no se redujo al sábado 28 de febrero - día oficial - sino que se trasladó a este domingo 1 de marzo.

De hecho, los hinchas hicieron una movilización que afecta la movilidad en Bogotá.

Desde la 2:00 de la tarde se comenzó a informar sobre las afectaciones en movilidad por cuenta de las manifestaciones de los hinchas de Santa Fe que inició en la Carrera Décima con Avenida Jiménez con destino hacia el Museo Nacional.

A pesar del acompañamiento de las autoridades, se presentó afectación total en la décima y dejaron de operarar las estaciones San Victorino, las Nieves, San Diego y Museo Nacional.

Sobre las 5:15 de la tarde, informaron que sobre la carrera séptima con calle 35 hay afectación total de la calzada que unidades de grupo gruía y agentes civiles intentan controlar.

Hinchas de Santa Fe se pelearon a cuchillo a las afueras de El Campín:

Los aficionados del ‘León’ se reunieron en la cancha del Estadio El Campín para celebrar el cumpleaños del equipo, donde se realizó un show de pirotecnia.

Pero por más increíble e insólito que parezca, terminó en pelea entre ellos. Videos en redes sociales dejaron en evidencia a los hinchas que se pelearon. Algunos, incluso, utilizando armas blancas y cortopunzantes.

Hasta el momento se desconoce si alguna persona resultó herida por estos hechos, así como tampoco hay un parte oficial de personas que hayan resultado capturadas.

A continuación le presentamos el video que se difundió en redes sociales de la pelea entre los hinchas de Santa Fe: