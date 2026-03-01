Golazo de José Enamorado: Llegó el primero con Gremio, en una final y contra su clásico rival

Llegó la primera notación de José Enamorado con la camiseta del Gremio de Porto Alegre: Fue nada más y nada menos que en una final y contra su clasico rival, Internacional de Porto Alegre.

Este domingo 1 de marzo se disputaba el partido de día de la final del campeonato Gaucho, donde se enfrentaban Gremio y al Internacional.

Cada equipo con representación colombiana por parte de Gremio está José Enamorado como titular, mientras que en Internacional tanto Johan Carbonero como Rafael Santos Borré fueron inicialistas.

Gremio, se adelantó en el marcador en los primeros minutos de juego, específicamente, a los 38′ cuando llegó la anotación de José Enamorado. La primera, desde que llegó al Gremio tras salir del Junior de Barranquilla.

El atacante que ya ha demostrado que es un hombre de finales, y hizo un lindo gol en el ángulo de la portería rival para dejar sin ninguna opción al portero, Sergio Rochet y conseguir la ventaja para su equipo en la final.

A continuación le presentamos el gol de José Enamorado hoy en la final contra Inter de Porto Alegre: