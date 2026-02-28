“Para mí, Santa Fe es todo”, Luis Manuel Seijas celebra los 85 años del León

Un 28 de febrero, pero de 1941, nació Independiente Santa Fe, el equipo que se convertiría en el primer campeón del fútbol colombiano, tanto en la categoría masculina en 1948 como en la categoría femenina en 2017. Sin duda, uno de los equipos más grandes de Colombia, campeón de Copa Sudamericana y Suruga Bank.

Por tal motivo, Publimetro Colombia habló con Luis Manuel Seijas, quien recordó sus mejores momentos en el ‘León’, que se convirtió en el equipo de sus amores.

Nos contó que, en principio, dudó mucho en fichar por Santa Fe, también pensó en retirarse, pero llegó, se enamoró del equipo y cumplió la promesa de nunca jugar en otro club colombiano.

Luis Manuel, bienvenido a Publimetro Colombia:

“El viejo se está poniendo más viejito. Estoy contento de estar acá. Tener la oportunidad de compartir con todos; cada vez que vengo a Bogotá me encuentro con la gente en la calle y ahora, en este evento, mucho más. Sentir el calor del público para mí siempre es lo que más me llena de mi carrera. Entonces, súper contento de estar acá”.

¿Qué representa Santa Fe en tu vida, en tu entorno familiar, en tus hijas?

“Todo. Para mí, Santa Fe es como ese actor al que solo reconocen por una película, que aunque haya hecho otras, queda marcado por esa. Santa Fe para mí es eso. Mis hijas lo saben, mi esposa lo sabe, toda mi familia lo sabe. Utilizo a Santa Fe como ejemplo para muchas cosas personales, porque al final es un reflejo de la vida: momentos buenos, otros no tanto y después otra vez buenos, pero siempre se sigue adelante”.

Luis Manuel, ¿es verdad que dudaste en llegar a Santa Fe y que cuando te hicieron la oferta no estabas seguro?

“Sí, es verdad. Eso fue en 2007 cuando me llegó la oferta. Tenía ignorancia en ese momento, un prejuicio horrible, y en verdad dije: ‘No’. Hasta que vine aquí, me enamoré de la ciudad, luego del equipo y me terminé quedando”.

¿También pensaste en retirarte del fútbol antes de llegar?

“Sí, un par de veces por lesiones casi digo: ‘Bueno, me pongo a estudiar y listo’. Por suerte no lo hice. Me permitió vivir todo esto que he vivido aquí“.

Fueron muchos momentos en Santa Fe: Gol al Real Madrid, gol agónico ante Nacional, el título de la Copa Suramericana. ¿Cuál es tu favorito en Santa Fe?

“Son varios, pero me quedo con uno personal: haber cumplido la promesa de no jugar en ningún otro lugar que no fuera Santa Fe”.

¿Tuviste ofertas?

“Sí, las tuve, pero para mí era Santa Fe. Poder hoy, ya retirado, saber que lo cumplí, no tiene precio”.

“Hay una foto tuya llorando después de un partido contra Tolima que es muy recordada por la hinchada. ¿Qué recuerdas de ese momento?”

“Estuve inconsciente un buen rato por un golpe en la cabeza, tuve fisura en la costilla y Wilder nos privó de esa final. El equipo de 2010 fue el que más disfruté jugar. Todos participábamos, era increíble cómo lo hacíamos y por un detalle quedamos fuera. Ese es el contexto de esa imagen”.

¿Lo disfrutaste más que el equipo que ganó la Copa Suramericana?

“Cada etapa tiene lo suyo, pero en términos de juego ese grupo era especial. Nos conocíamos, llevábamos mucho tiempo trabajando juntos. Desde lo futbolístico, fue mi favorito”.

Omar Pérez fue tu mejor socio, pero si lo sacamos de la ecuación, ¿quién fue?

“(Sergio) Otálvaro. Con él teníamos una conexión clara: llegaba siempre a línea de fondo y, como a mí me gustaba pegarle desde afuera, en vez de ir al área me quedaba al borde. Él lo sabía y, en lugar de centrar, tiraba el pase atrás para que yo rematara. También con Anchico; en verdad se extraña mucho jugar así”.

¿Aún habla con Daniel Torres?

“Con Daniel Torres no hablo mucho, pero tenemos una conexión grande porque lo conozco desde los 16 años y vivimos muchas cosas”.

¿Cómo ve a este Santa Fe actual y su camino en Copa Libertadores?

“Veo al equipo en un periodo normal de adaptación: nuevo técnico, nuevo asistente y jugadores nuevos. Ojalá esta fase pase rápido. En los últimos dos partidos se han visto mejor y espero que lleguen al debut en Libertadores de la mejor manera”.

¿Cambiarías algo de lo que viviste en Santa Fe?

“No, nada. Porque si cambio algo de la historia, pierdo otra cosa. Lo dejo todo así”.