Álvaro Montero se sinceró sobre su relación con los dirigentes de Millonarios y dijo si regresará

Álvaro Montero está brillando en el fútbol argentino y ha sido catalogado como uno de los mejores guardametas gracias a sus grandes atajadas en Vélez Sársfield.

El guardameta concedió una entrevista con ‘El VBar’, donde confesó que llegó a considerar regresar a Millonarios cuando no tenía minutos en Argentina, y de paso, reveló cómo quedó su relación con los directivos del ‘Embajador’.

Álvaro Montero dejó claro que se volvió hincha de Millonarios por los buenos momentos que vivió en la institución. También dijo que tiene una buena relación con los directivos, descartando las teorías que rondan sobre una ruptura en el vínculo.

Montero no pudo garantizar que en algún momento vaya a regresar al ‘Embajador’, pero sí fue claro en lo feliz que fue como futbolista de Millonarios:

“Sí, Millonarios es mi casa, lo he dicho varias veces, aprendí a identificarme con el club, siempre fue lo que quise transmitir dentro de la cancha, mi familia se sintió muy cómoda, las amistades que hicimos ahí. La verdad vivimos demasiados momentos agradables. Acompaño muchísimo al club, tengo muy buena relación con los dirigentes. No te puedo decir que no o que sí, porque el fútbol es bastante variable, te digo lo que puedo estar sintiendo hoy, que me sentí muy cómodo, me sentí muy feliz, disfruté mi paso y entiendo que también hice todo lo posible por poder representar a Millonarios de la mejor manera posible”.

Para reforzar sus palabras sobre el cariño hacia Millonarios, Montero contó que sigue muy de cerca los partidos del club, que está contento por el nivel de Diego Novoa en el arco y porque el equipo ya comenzó a subir el nivel:

“Me hicieron sufrir las primeras fechas, he acompañado al equipo, he estado muy cercano a todos, todavía hablo mucho con ellos. Con el profe Hernán (Torres) que estuvo unos días acá, hablamos bastantes cosas. No me pierdo ningún partido, todos los partidos que juega Millonarios estoy, los que no puedo ver los dejó en casa grabando. Veo los partidos, afortunadamente está recuperando su mejor nivel competitivo, las cosas van a mejorar. Al calvo también le está yendo bien, al calvo Novoa, me alegra que se esté consolidando, que esté disfrutando este momento, el arco de Millonarios tiene una responsabilidad grandísima, si haces las cosas bien, la gente te lo va a reconocer”.