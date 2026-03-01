Ni la Policía se salva de Teófilo Gutiérrez: Los mandó a callar en pleno partido del Junior

Teófilo Gutierrez, quien llegó a los 100 goles con la camiseta del Junior de Barranquilla en el partido frente a Jaguares de Córdoba, dejó un curioso video antes de entrar al terreno de juego.

Un video grabado desde la tribuna, dejó ver cómo Teófilo Gutierrez manda callar a dos Policías para que dejen de hablar y se concentran en el partido.

Eso sí, todo fue en muy buena onda y Teo no pudo aguantar la risa a la par de los integrantes de la Policía.

Le puede interesar: “Mi corazón está triste”, La alegría de Teo por los 100 goles con Junior está incompleta por su dolorosa pérdida familiar

Para nadie es un secreto que Teófilo Gutiérrez es todo un personaje y siempre da de qué hablar, sin importar si juega o no. Por ejemplo, en varias ocasiones ha provocados a sus rivales para que se salgan del partido y se hagan expulsar.

También sucedió que en la final de la Superliga contra Santa Fe, cuando anotó el gol del empate en el Metropolitano de Barranquilla se fue a celebrar y terminó alzando a un Policía.

Pero esa no sería la única vez en que se metería con la Policía, pues en esta ocasión, parece que le molestó que los policías estuvieran hablando y les pidió hacer silencio, por supuesto, como una broma.

Los dos integrantes de las autoridades no pudieron evitar la carcajada, así como tampoco Jannenson Sarmiento, quien estaba al lado de Teo en el banco de suplentes.

A continuación le presentamos el video: