“Les dije decentemente que eran muy malos, que eran petardos”, Eduardo Méndez a los árbitros

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló, luego de la polémica que se despertó tras la derrota del cuadro bogotano en el estadio El Campín ante Atlético Nacional, y declaró que se bajó a la cancha y se les fue detrás a los árbitros a decirles sus cositas, eso sí, destacó que les dijo petardos de manera decente.

Muchas críticas surgieron frente al arbitraje de Diego Ulloa por anular una acción de Santa Fe que terminó en gol y representaba el empate, porque en el cuadro Cardenal no consideran que el contacto de Hugo Rodallega con César Haydar fuera suficiente para señalar una infracción.

Sobre esto, en RCN entrevistaron al mandamás santafereño, que reconoció que él mismo se bajó al terreno de juego, para evitar que sus jugadores salieran a decirle cosas a los silbatos.

Vea acá: Otro narrador colombiano se estrena con ESPN para las transmiszones internacionales

“Me fui detrás de los árbitros y les dije que eran muy malos, que eran petardos. Esas fueron las dos o tres palabras que les dije”, contó.

Además, destacó que “No fue en forma vulgar, muy decentemente. Simplemente me fui detrás de ellos y le hice señas a la afición que no le fueran a lanzar cosas, para evitar alguna sanción a la plaza”.

Pese a que señaló que fue decente, Eduardo Méndez reconoció directamente que tildó de petardos a los árbitros, esto tras la polémica que se despertó en el partido en el que Nacional se impuso 2-1 a Santa Fe.