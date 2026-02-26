Santa Fe eleva irónico reclamo tras polémico arbitraje frente a Nacional: ¡ojalá dirijan en el Mundial!

Independiente Santa Fe emitió una dura carta dirigida a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que solicita de forma irónica que el arbitraje designado para el partido ante Atlético Nacional —disputado por la fecha 5 de la Liga— sea remitido a instancias internacionales, incluida la FIFA y el presidente Gianni Infantino.

La misiva, firmada por el presidente del club, Eduardo Méndez, expone una profunda inconformidad con el desempeño del árbitro central Diego Ulloa y del equipo VAR, expresando que su actuación debería ser revisada con miras a “tenerlo en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso para dirigir la final”, una frase cargada de ironía que subraya el malestar del club ante lo sucedido durante el encuentro.

Santa Fe hace un llamado directo a FIFA e Infantino

En la carta, Santa Fe solicita “urgentemente” remitir el perfil del árbitro y de la terna VAR a organismos internacionales. El club sostiene que su solicitud tiene la intención de que dichas autoridades conozcan el desempeño mostrado en este compromiso, que consideran impropio del nivel que exige la Liga.

Aunque el documento no entra en detalles sobre jugadas puntuales, su tono evidencia que el club percibe que el arbitraje tuvo un impacto significativo en el desarrollo del partido frente a Nacional.

Santa Fe afirma en su comunicado que asumiría que el VAR de este partido tendrá las mismas consecuencias disciplinarias que el que actuó en el cotejo Llaneros vs. Medellín.

Con esta referencia, el club sugiere que en aquella ocasión hubo sanciones o medidas que deberían replicarse ante lo ocurrido en su encuentro más reciente.

Además, el club cardenal deja ver que su inquietud no se limita a un solo partido. En la carta, se menciona que en la “honorable lista” de árbitros también figuran perfiles cuestionables, y que algunos “seguramente podrán dar cátedra de su profesión”, nuevamente haciendo uso de la ironía para señalar deficiencias que perciben en la designación arbitral.

La carta representa uno de los pronunciamientos más fuertes de Santa Fe en los últimos años en materia arbitral. No solo cuestiona el desempeño de los jueces en un partido específico, sino que también plantea dudas sobre la gestión misma de la Comisión Arbitral y los criterios utilizados para la designación de los equipos arbitrales.

El tono directo y sarcástico, sumado a la intención explícita de elevar la queja hasta la FIFA, marca un precedente en la relación entre el club capitalino y las autoridades del arbitraje colombiano.