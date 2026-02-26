Hasta Antonio Casale salió a criticar el arbitraje tras las polémicas en Santa Fe vs Atlético Nacional

Atlético Nacional venció a Santa Fe con doblete de Alfredo Morelos, pero con gran polémica por un gol que el árbitro Diego Ulloa le anuló al cuadro capitalino.

Resulta que en los minutos finales Omar Fernández Frasica hizo el segundo tanto para Santa Fe, que suponía el empate, pero el juez consideró que Hugo Rodallega había cometido en fracción previa, por lo cual, esta anotación no podía subir al marcador.

Tanta polémica es tu decisión arbitral, que ‘propios y extraños’, salieron a criticar la actuación de Diego Ulloa, incluyendo a el periodista Antonio Casale.

Corrí al minuto 85 y Santa Fe estaba buscando el empate de manera desesperada, por lo cual, se lanzó el ataque: Emmanuel ‘El Turro’ Olivera lanzó un balón aéreo frontal, que Hugo Rodallega intentó ganar sobre César Haydar, quien salió a su marca.

El capitán del ‘León’ chocó levemente con el defensor quien se dejó caer sin oponer mayor resistencia. El balón continuó su camino y le rebotó a Simón García. Entonces le quedó picando a Omar Fernández Frasica, quien de cabeza, la mandó a guardar en la portería defendida por David Ospina.

Frasica salió a celebrar la anotación, aunque rápidamente se dio cuenta que el árbitro había señalado una infracción, entonces se acercó al juez de línea - junto a Yeicar Perlaza - para reclamarles por la supuesta infracción de Hugo Rodallega.

En la transmisión Carlos Antonio Vélez dejó claro que no le parecía infracción, porque es un contacto normal del fútbol sin la fuerza suficiente para considerarse falta.

Pero él no fue el único periodista que alzó la voz sobre esta decisión arbitral, pues hasta Antonio Casale hizo lo propio: utilizó su cuenta de ‘X’ y cuestionó el nivel del arbitraje en Colombia.

Eso sí, Casale no se refirió explícitamente a Diego Ulloa ni las polémicas con Santa Fe vs Atlético Nacional, pero sí dejó claro que el arbitraje en Colombia es muy malo:

“Nada nuevo pero hay que decirlo cuantas veces sea necesario: el arbitraje en Colombia es infame. Pero además son prepotentes los tipos”.