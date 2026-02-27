Definidos los octavos de final de la Champions League 2025/26: Quedan cuatro colombianos en competencia

En la mañana de este viernes 27 de febrero se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 que todavía tiene a cuatro colombianos en competencia: Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla (Galatasaray), Luis Suárez (Sporting Lisboa) y Luis Díaz (Bayern Múnich).

🇫🇷 París Saint-Germain vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

PSG superó en los play-offs al Mónaco y ahora buscará continuar su camino hacia la defensa de la corona contra Chelsea, que a su vez, es dos veces campeón de la competencia.

🇹🇷 Galatasaray vs Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

El equipo de Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla eliminó a la Juventus y ahora se enfrentará al Liverpool en los octavos de final.

🇪🇸 Real Madrid vs Man City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Uno de los partidos más repetidos en los últimos años en la Champions: Nuevamente se enfrentarán Real Madrid y Manchester City para buscar un cupo entre los ocho mejores equipos de la competencia.

🇮🇹 Atalanta vs FC Bayern 🇩🇪

Tras una agónica clasificación sobre Borussia Dortmund, al Atalanta le tocó contra el Bayern Múnich de Luis Díaz que sueña con volver a ser campeón después de seis años sin conseguirlo.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle vs Barcelona 🇪🇸

Uno de los partidos más atractivos, que además ya se disputó en la fase liga y terminó con victoria 2-1 del Barcelona.

🇪🇸 Atletico de Madrid vs Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone dejó por el camino al Brujas de Bélgica y quedaron emparejados con el Tottenham, que actualmente no atraviesa su mejor momento en el rentado local (está cerca de la zona del descenso), pero tiene buen presente en la competición internacional.

🇳🇴 Bodo Glimt vs Sporting CP 🇵🇹

Bodo Glimt sorprendió al mundo del fútbol tras eliminar al Inter de Milán en los play-offs. Ahora tendrá que medirse al Sporting de Lisboa que llega con un Luis Suárez inspirado.

🇩🇪 Leverkusen vs Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Arsenal es el único equipo que ganó todos sus partidos de la fase liga de la Champions League 2025/26 y ahora tendrá que corroborar su buen presente contra Bayer Leverkusen que viene de eliminar a Olympiacos.