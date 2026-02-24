“Santa Fe de Medellín”: Insólito error de club argentino que confirmó fichaje al ‘León’

Independiente Santa Fe anunció la contratación de Maximiliano Lovera, futbolista argentino de 26 años, quien ha jugado en equipos como Racing, Olympiacos, Omonia Nicosia, Ionikos Nikeas o Rosario Central.

Precisamente, este último, hizo oficial el préstamo de Lovera a Santa Fe, aunque cometieron un insólito error respecto a la ciudad del equipo.

Le puede interesar: “Así es la vida”, Neyser Villarreal no aguantó las lágrimas y Tite no se quedó callado al respecto

Insólito error de Rosario Central con Santa Fe:

En la noche del lunes 23 de febrero, Independiente Santa Fe anunció un nuevo fichaje para reforzar el ataque del equipo; se trata de Maximilano Lovera, a quien solamente le hace falta superar los exámenes médicos para firmar con Santa Fe.

El argentino llegaría a completar el cupo de extranjeros en el ‘León’ (Emmanuel ‘Turro’ Olivera, Nahuel Bustos y Franco Fagundez).

“Informamos a nuestros hinchas que, a falta de exámenes médicos, Maximiliano Lovera será nuevo jugador del Primer Campeón”, fue el mensaje que escribió Santa Fe en sus redes sociales.

Así como lo anunció Santa Fe, también lo hizo Rosario Central, el equipo dueño de sus derechos deportivos, pero con un pequeño error que, a pesar de corregir inmediatamente, no pasó desapercibido.

PUBLICIDAD

Dijeron que Maximiliano Lovera se irá cedido a Santa Fe de Medellín:

“Informamos que Maximiliano Lovera fue cedido a préstamo por un año, con opción de compra, a Independiente Santa Fe de Medellín. ¡Éxitos, tricampeón!”.

Rápidamente editaron el mensaje para colocar el nombre de Independiente Santa Fe, pero los comentarios no se hicieron esperar ni dejaron que pasara desapercibido este insólito error.

Vea también: “Me tocó enfrentarlo”, Hugo Rodallega despejó dudas y reveló por qué se agarró con Teo

Jader O’Brian también será fichaje de Santa Fe:

Independiente Santa Fe sigue moviendo piezas en su plantilla de cara a la Copa Libertadores, con la mira puesta en reforzar su ataque. El club ‘Cardenal’ estaría cerca de concretar la llegada del delantero Jader O’Brian, futbolista colombiano de 30 años que llega libre tras su último paso por Estados Unidos.

La posible contratación del atacante ha generado interrogantes en la afición y en el entorno deportivo, pues O’Brian cerró la temporada 2025 con 29 partidos disputados sin anotar goles y apenas una asistencia, cifras que contrastan con las expectativas de refuerzo ofensivo en Santa Fe.

A lo largo de su carrera, O’Brian ha vestido la camiseta de varios equipos del fútbol colombiano, como Águilas Doradas, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Uniautónoma, antes de trasladarse a la MLS, donde jugó en Dallas y Austin.