Ya hay fecha y hora del partido Santa Fe vs Atlético Nacional que fue aplazado

La fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-1 tenía un partido muy atractivo: Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional. No obstante, este juego lo tuvieron que aplazar por culpa de las malas condiciones del terreno de juego de El Campín.

La decisión inmediata de Dimayor fue adelantar un partido de Santa Fe vs Fortaleza para no perder tiempo, y, ya reprogramaron el partido entre ‘Leones’ y ‘Verdolagas’.

Le puede interesar: Hugo Rodallega ya advirtió al América: Tiene preparada una sorpresa si les hace un gol

Ya hay fecha y hora del partido Santa Fe vs Atlético Nacional

El partido de Santa Fe vs Atlético Nacional correspondiente a la fecha 5 se disputará el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 7:00 de la noche en el Estadio El Campín.

Ahora bien, para nadie es un secreto que Santa Fe se vio perjudicado con el aplazamiento de este partido, pues inicialmente estaba programado para un sábado a las 6:10 de la tarde, pero ahora se disputará entre semana.

Al respecto, Eduardo Méndez, no solamente señaló que Dimayor no preguntó sobre la reprogramación, sino que fue una decisión tomada no permitir que se jugara en esas condiciones en las que estaba El Campín.

El presidente del ‘León’ se quejó porque el dinero que recibirán de taquilla será menor:

“La Dimayor casi que nos notificó de que no permitía el uso de la cancha y nosotros aceptamos a sabiendas de lo que se veía y lo de que los jugadores nos han comentado por el riesgo a su salud. Por eso, no podíamos y no teníamos argumentos para refutarle a la Dimayor la prohibición de jugar. Es que esto no fue un acuerdo, fue una prohibición de jugar porque la cancha no reunía los requisitos”.

Vea también: “Es peligroso“, presidente de la Dimayor explicó por qué no publican todos los audios del VAR en el FPC

Dimayor programó otros cuatro partidos de una vez:

Fecha 9:

Martes 24 de febrero:

Millonarios vs Deportivo Pereira

El Campín

7:30 p.m.

Fecha 14

Domingo 29 de marzo

Millonarios vs Fortaleza

El Campín

6:20 p.m.

Fecha 14

Lunes 30 de marzo

Medellín vs América de Cali

Atanasio Girardot

6:10 p.m.