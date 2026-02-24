Carlos Antonio Vélez reveló cuál era el bombazo de Santa Fe y ni los hinchas lo pueden creer

Santa Fe anunció que Maximiliano Lovera será su nuevo refuerzo de cara a la Copa Libertadores, pero Carlos Antonio Vélez aseguró que el argentino era la tercera opción porque Eduardo Méndez quería ‘dar un bombazo’ que era Edwuin Cetré.

Edwuin Cetré es la figura de Estudiantes La Plata. Tan bien le ha ido al futbolista colombiano que Boca Juniors y Atlético Paranaense comenzaron negociaciones para ficharlo. A estos dos equipos, parece que Santa Fe se sumó.

Carlos Antonio Vélez fue el encargado de revelar la información sobre Edwuin Cetré y el interés por cuenta de Independiente Santa Fe, en medio de su búsqueda por un futbolista que pudiera reforzar el ataque, que terminó con la contratación de Maximiliano Lovera.

Hace varios días, el periodista de Win Sports, había señalado que Santa Fe estaba buscando fichar a un jugador que representaría ‘un bombazo’ para el fútbol colombiano, aunque en su momento no quiso dar el nombre.

Después de la contratación de Maxiliano Lovera, parece que Santa Fe cerró su mercado de fichajes, entonces Carlos Antonio aseguró que el futbolista que Santa Fe buscó, es Edwuin Cetré.

Según Vélez, hubo un futbolista que ya estaba casi listo para llegar, pero por problemas familiares, finalmente no se concretó; la segunda opción era Cetré y la tercera opción fue Lovera:

“No era la opción número uno. Santa Fe tenía opción uno, una bomba. Yo le voy a contar la bomba. Ya se va a contar. A ver, el primero, al que estaba vestido para venir parece que se le enfermó, no sé si la mamá o la suegra. Grave. Y cuando tenían todo atado, se descartó”.

El presidente Méndez exploró la posibilidad de traer a Cetré en medio del rollo este Paranaense Estudiantes, Boca. Ahí metió la nariz el presidente de Santa Fe, interesado en que el equipo tuviera un jugador de altísimo nivel en ataque”.

“Hizo las consultas del caso, le dijeron ‘difícil’. Planteó un negocio, pero como eso ya estaba con otras aguas, costó, pero esa era la bomba que tenía Santa Fe en la mano.

“Entonces, apuró que era la opción número tres a este hombre. Que el técnico avala, fue pedido por el técnico, era una de las opciones, no era la primera, pero era una de las opciones, Maximilano Lovera”.

Los hinchas no lo pueden creer:

En los comentarios, muchos aficionados del ‘León’ no creen mucho la versión de Carlos Antonio Vélez. Así lo hicieron saber en redes sociales:

“porque este tipo ama tanto a mendez...cuanto le paga para hablar bien de este tipo... no tenia para retener a mosquera y si queria traer a cetre....”

"Puro y físico humo, si el man venía a Colombia, era al DIM, ese cuento si no lo quieran meter el señor Méndez y su amigote Vélez“.

"Jajajaja si venden humo, mendez que no compra un dulce iba a dar 6 millones de dolares por Cetre."