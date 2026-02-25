¿Cuánto valen las boletas para el partido de Atlético Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana?

La cuenta regresiva comenzó en Medellín: Atlético Nacional confirmó oficialmente los precios de la boletería para su debut en la Conmebol Sudamericana, donde enfrentará a Millonarios en un vibrante duelo de la orimera fase.

Este compromiso se disputará el próximo 4 de marzo a las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot, que seguramente estará teñido de verde completamente para este importante compromiso internacional.

Conozca el precio de las boletas para Atlético Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana:

Boletas Atlético Nacional vs Millonarios:

El club ‘Verdolaga’ estructuró una tabla de precios variada, con opciones que van desde las tribunas populares hasta las zonas más exclusivas del estadio. Las localidades quedaron definidas de la siguiente manera:

Sur: $75.000

$75.000 Norte: $75.000

$75.000 Gramilla: $75.000

$75.000 Oriental Baja: $136.000

$136.000 Oriental Alta: $150.000

$150.000 Occidental Baja: $214.000

$214.000 Occidental Alta: $235.000

$235.000 Platea: $358.000

*Cabe destacar que estos valores tendrán un costo adicional correspondiente al IVA por servicio, por lo que el precio final podría variar al momento de la compra*.

Millonarios también vibra desde ya con el partido de la Copa Sudamericana:

Mateo García en una entrevista con el programa ‘MorninGol’ de As Colombia, donde le preguntaron si ya habían comenzado a hablar sobre el partido frente a Atlético Nacional por Copa Sudamericana y él explicó que todavía no, porque antes tendrán dos juegos importantes en el rentado local que necesitan ganar para llegar con confianza al duelo internacional:

“Sinceramente, es un tema que no se ha tocado. Aquí se piensa en el partido más cercano que tenemos, sin dejar de lado lo que significa ese partido contra Nacional, que no es necesario hablarlo para saber la responsabilidad que hay. Pero ante ese mal comienzo que nosotros tuvimos, yo creo que lo más importante es enfocarnos en estos dos partidos previos que vamos a tener antes de Nacional”.

García también señaló que Fabián Bustos ha logrado cambiar de mentalidad al equipo, que se jugarán una final contra Atlético Nacional para quedarse con la oportunidad de representar al fútbol colombiano en todo el continente:

“Desde la llegada del profe se ha cambiado un poco el chip, desde lo actitudinal se logra ver otro Millonarios y yo creo que este tipo de partidos tienen un plus adicional, no solo por ser un torneo internacional, sino por el rival que vamos a enfrentar. Lastimosamente, va a tener que quedar uno eliminado, esperemos que sea Nacional. Son dos equipos que seguramente podrían representar de buena manera a Colombia”.

