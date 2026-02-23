“Así es la vida”, Neyser Villarreal no aguantó las lágrimas y Tite no se quedó callado al respecto

Neyser Villarreal fue titular por primera vez con Cruzeiro en el partido de ida de la semifinal del estadual en que Cruzeiro tuvo que enfrentar a Pouso Alegre.

El futbolista colombiano jugó 62 minutos, pero fue reemplazado por Bruno Rodrigues, y entonces, se puso a llorar en el banco de suplentes.

Al respecto, Tite, su entrenador, lo defendió ‘a capa y espada’.

Neyser Villarreal no ha jugado tantos minutos en Cruzeiro como seguramente esperaba al salir de Millonarios, pues apenas ha aparecido en cuatro partidos que se reparten en 159 minutos.

La frustración del futbolista colombiano quedó en evidencia tras ser sustituido al minuto 62, pues al parecer no estuvo conforme con su actuación en la semifinal, y así lo demostró en el banco de suplentes.

Neyser no pudo aguantar las lágrimas, entonces Tite, salió a hablar sobre él y dejó claro que es un futbolista muy profesional, que trabaja para mejorar todos los días con todo el deseo de triunfar.

Aún así, Tite habló sobre su período de adaptación y lo difícil que es la primera experiencia en un equipo fuera de su país.

El entrenador dejó claro que buscará enseñarle a Neyser a tener paciencia porque las buenas actuaciones llegarán:

“Imaginen a un joven que se muda a un nuevo país y llega a un club prestigioso como Cruzeiro, con expectativas altísimas, con ganas de jugar bien, y eso crea expectativas”

“Surgieron oportunidades, pero así es la vida. Jugó bien, la precisión llegará pronto. Surgieron las oportunidades. Y le toca al entrenador, que tiene más experiencia, inculcarle un poco más de calma”.

Finalmente, Tite le pidió a los hinchas que apoyen a Neyser Villarreal porque es un futbolista muy profesional, que trabaja fuerte y que cuenta con el aval de todo el cuerpo técnico, que lo solicitó y habló directamente con él para convencerlo de llegar al Cruzeiro:

“Se trata de pedirle a la afición que lo abrace. Es joven, trabaja duro, no es descuidado, no es negligente, no se relaja. Es un chico de oro. Todos en la banca, no solo yo, lo trajimos, hablamos con él, lo trajimos para que estuviera con nosotros, porque estaba conmovido”.