“Me tocó enfrentarlo”, Hugo Rodallega despejó dudas y reveló por qué se agarró con Teo

Santa Fe volvió a ganarle al Junior (tal como en la final de la Superliga), pero lo que más llamó la atención fue que Hugo Rodallega tuvo un acalorado cruce con Teófilo Gutiérrez.

El capitán del ‘León’, quien le dijo ‘de todo’ a Teo durante el partido, explicó en la zona mixta, qué fue lo que sucedió realmente.

En la final de la Superliga, cuando Teófilo Gutiérrez ingresó desde el banco de suplentes, lo primero que hizo fue intentar provocar a Hugo Rodallega, quien simplemente lo ignoró.

No obstante, en esta ocasión, Rodallega no se quedó callado ni de brazos cruzados, fue a reprocharle la actitud a Teófilo Gutiérrez, le dijo de todo e incluso lo terminó empujando.

Durante la zona mixta, Rodallega explicó qué sucedió en el partido, y aunque no fue explícito con lo que se dijeron, dejó claro que todo tiene que ver con que ambos jugadores son muy apasionados y quieren defender a su equipo sobre todas las cosas.

Rodallega dijo que a Teo le gusta ser provocador y ser mediático, fue entonces cuando él le puso un freno para hacer respetar la casa.

Además, ‘Hugol’ aseguró que cuando Wilmar Roldán le exigió que se calmara, él le dijo que no se ponga en esas porque él ya tiene toda la experiencia jugando este tipo de partidos:

“Quizás es su estilo, a él le gusta eso, ser más mediático, provocar, pero hoy lo supimos manejar. A mi me tocó enfrentarlo a él y a todo su equipo que venía a enfrentarme. Sin embargo, mis compañeros también estuvieron ahí; al mismo Roldán también le dije que venía a calmarme, que me dejara, que estaba muy viejo en esto y que los partidos tenían que ser así. El espectáculo es así, él es un tipo ya veterano, igual yo, así que son cosas que quedan en el campo, cruces normales; sin embargo, eso demuestra el amor que tenemos todavía por esta profesión: él defiende su equipo y yo el mío”.