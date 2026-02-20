0 goles y apenas 1 asistencia en 2025: Conozca al que sería el nuevo extremo de Santa Fe

En varias ocasiones, Pablo Repetto ha insistido en que el mercado de fichajes de Santa Fe todavía no se ha cerrado y tal parece que el próximo refuerzo llegará desde Estados Unidos.
Se trata de Jader O’Brian, delantero de 30 años, quien no pudo hacer ni un solo gol en todo 2025 y apenas logró una asistencia.
En el fútbol colombiano, O’Brian vistió los colores de Águilas Doradas, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y la extinta Uniautónoma. Posteriormente, en 2021, viajó a Estados Unidos, donde ha jugado en Dallas y Austin.
El atacante colombiano de 30 años ha disputado 308 partidos en su carrera, donde ha anotado 57 goles y repartido 30 asistencias.
No obstante, su presente deja más dudas que certezas, pues en todo 2025, jugó 29 partidos, y no solamente no pudo anotar ningún gol, sino que apenas logró poner una asistencia.
O’Brian llegaría a Santa Fe como agente libre y firmaría un contrato por los próximos dos años, convirtiéndose, al menos posicionalmente, en el reemplazo de Harold Santiago Mosquera, que todavía le pesa al ‘León’.