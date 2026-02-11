Reportan que se cayó la llegada de Edwuin Cetré a Boca Juniors por una vieja cicatriz

Para nadie es un secreto que Edwuin Cetré es uno de los mejores futbolistas y así lo han demostrado sus actuaciones con Estudiantes de la Plata.

Por esta razón, Boca Juniors puso sus ojos en él y empezaron a buscarlo. Sin embargo, se presentó un problema porque el colombiano no superó los exámenes médicos.

Le puede interesar: Jhon Jáder Durán felicitó a Hugo Rodallega por el título con Santa Fe y él aprovechó para darle un consejo

En horas de la noche de este martes 10 de febrero, el Diario Olé de Argentina informó un problema que surgió con los exámenes médicos de Cetré.

Según revelaron, hay una cicatriz en la rodilla de Edwuin Cetré por una cirugía a la que se tuvo que someter cuando era futbolista de Medellín, en 2018. Esto llamó la atención del cuerpo médico de Boca Juniors, que prefirió ponerle una pausa a la transferencia.

Según Diario Olé, a esta hora, la transferencia de Edwuin Cetré a Boca Juniors está caída:

“El pase del colombiano quedó en fuerte duda por la situación médica del futbolista. La primera versión imputó a diferencias con Independiente Medellín, propietario del 50% de su ficha, pero luego se supo que el origen era por la lesión que lo llevó a operarse en 2018. Entre el Xeneize y Estudiantes ya había un acuerdo: abonar 3.000.000 de dólares por la otra mitad de los derechos federativos que pertenecen al Pincha. El CABJ decidió hacerle al delantero estudios complementarios, a pesar de que sabían que la vieja cicatriz en su rodilla no afectaba su rendimiento. Y las primeras imágenes no convencieron de todo al cuerpo médico del club, por lo que Boca terminó frenando la operación. El Xeneize está esperando un informe final para terminar de resolver el tema. A esta hora, tanto el representante del jugador como Estudiantes dan la operación como caída”.