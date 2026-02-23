La pregunta ya se repite entre hinchas y en redes sociales:¿Cuándo fue la última vez que Junior le ganó a Santa Fe? La cuenta ya es de años La respuesta duele en Barranquilla y alimenta la burla en Bogotá. La racha es larga… y sigue creciendo.

Este domingo, Independiente Santa Fe volvió a imponerse, esta vez 2-1 sobre Junior de Barranquilla por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I. En el estadio Nemesio Camacho El Campín, el León rugió con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpeta, mientras que Luis Fernando Muriel marcó de penal para el Tiburón.

La última alegría Rojiblanca fue en 2022

Para encontrar la última victoria de Junior ante Santa Fe, en cualquier competencia, hay que viajar hasta el 23 de julio de 2022. Ese día, en Barranquilla, el equipo Tiburón se impuso 2-0 por Liga (2022-II) con goles de Nelson Deossa y Carmelo Valencia. Aquella noche, el cuadro Cardenal jugó con diez hombres desde el minuto 72 tras la expulsión de Edwin Herrera.

Desde entonces, la historia ha sido completamente distinta.

Dominio cardenal: números que explican la paternidad

Los enfrentamientos recientes muestran una clara superioridad santafereña:

Santa Fe 2-1 Junior (Liga 2026)

Santa Fe 3-0 Junior (Superliga 2026)

Junior 1-1 Santa Fe (Superliga 2026)

Junior 1-2 Santa Fe (Liga 2025)

Santa Fe 2-1 Junior (Liga 2025)

Junior 1-1 Santa Fe (Liga 2024)

Santa Fe 3-0 Junior (Liga 2024)

Santa Fe 1-0 Junior (Liga 2023)

Junior 1-1 Santa Fe (Liga 2023)

Junior 2-3 Santa Fe (Liga 2022)

Santa Fe 0-0 Junior (Liga 2022)

¿Santa Fe, “tu papá”?

En redes sociales, la frase ya se volvió tendencia tras el triunfo 2026: “Santa Fe, tu papá”. Más allá del folclor, los números respaldan el dominio cardenal en los últimos años.

La gran pregunta ahora es: ¿cuándo romperá Junior esta racha? El calendario seguirá cruzando a dos históricos del FPC, pero por ahora la historia reciente tiene un claro dueño.

Y la cuenta… sigue aumentando.