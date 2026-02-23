A piedras y cuchillos: Hinchas de Nacional y Junior otra vez generaron pánico con su pelea cerca a Bogotá

Los hinchas de Atlético Nacional que regresaban de Medellín tras el partido contra Alianza en el Atanasio Girardot se encontraron con aficionados del Junior que se llegaban a Bogotá para asistir al compromiso frente a Santa Fe.

Sin medias palabras, los seguidores de ambos equipos se lanzaron piedras y desataron una pelea que paralizó la vía principal en La Vega por unos minutos

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana del domingo 22 de febrero se presentó un nuevo estrago de la violencia debido al fútbol tras el encuentro de las barras de ambos equipos.

Según los videos que se difundieron en redes sociales, se puede especular que los hinchas de Atlético Nacional atacaron el bus donde viajaban los aficionados del Junior, lanzándoles piedras y corriendo detrás de ellos.

Esto habría generado que los hinchas del Junior se bajaran del bus para perseguir a sus victimarios de Atlético Nacional, a quienes se les pudo observar con armas cortopunzantes como machetes o cuchillos.

Conforme a la información brindada, no hubo heridos en este enfrentamiento y las autoridades locales intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden.

A continuación le presentamos los videos de la pelea de hinchas de Nacional y Junior:

Hinchas de Junior y Atlético Nacional, una pelea cazada:

No es la primera vez que los hinchas de ambos equipos causan estragos. El 27 de septiembre de 2024, el partido entre Atlético Nacional y Junior fue suspendido tras registrarse graves disturbios en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron golpes con palos y otros elementos contundentes. En medio del caos, se habría observado a un aficionado portando un arma blanca, lo que generó pánico entre los asistentes y obligó a la intervención inmediata de la Policía.

Ante la falta de garantías de seguridad, el cuerpo arbitral decidió dar por suspendido el compromiso. Las autoridades confirmaron posteriormente varios heridos, entre aficionados y uniformados, y anunciaron la apertura de investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones.