“Capaz en junio”, Fermani fue sincero sobre jugadores que contrataría de Junior, América o Millonarios

A Gustavo Fermani, gerente deportivo de Atlético Nacional, le preguntaron por algún futbolista de Junior, América o Millonarios que le gustaría contratar para el cuadro ‘Verdolaga’.

El argentino dejó claro que tienen grandes nombres, pero que no se va a meter en problemas.

Gustavo Fermani se ha encargado de grandes fichajes en las temporadas más recientes de Atlético Nacional, incluyendo a Alfredo Morelos, Chicho Arango, William Tesillo, Matheus Uribe, entre otros.

Estos jugadores tienen una característica en común y es que no jugaban en el fútbol colombiano. Por tal razón, en Win Sports, le preguntaron a Fermani si ha pensado en contratar a futbolistas de sus rivales directos como Junior, América, Medellín o Millonarios.

Fermani fue muy sincero al señalar que sí tiene en el radar a varios jugadores que son muy buenos de esos equipos, así como también están al tanto de jugadores incluso en la segunda división, pues miran todas las posibilidades de fichajes.

Aún así, Fermani no se quiso comprometer con nombres en específico, aunque dijo que podrían ser los próximos fichajes:

“Esos equipos tiene muy buenos jugadores, Junior armó muy buena plantilla, América lo mismo, seguro que tiene nombres muy interesantes. No te voy a dar nombres propios, imaginate el lío que le armamos al chico, capaz en junio pudiéramos tener a alguno por acá y ahí se darán cuenta quiénes eran, pero claro que tenemos seguimiento de la liga local, siempre se ha criticado que nunca miramos para adentro, pero es un gran error, miramos mucho el fútbol colombiano, todos los partidos y tenemos muchos chicos que le hacemos seguimiento, claro que estos equipos tienen grandes jugadores, ojalá con alguno de ellos podamos contar de cara al futuro”.