Hinchas de Cali armaron caos en su paso por Pereira: pelea con la policía y denuncia de saqueo

Hinchas de Deportivo Cali armaron caos en su paso por Pereira, ciudad en la que ni siquiera jugó su equipo, y se armó una fuerte pelea con la policía local, en busca de reestablecer el orden en la capital del departamento de Risaralda.

Los hechos se dieron en el regreso a la ciudad de Cali de los aficionados que venían desde Bucaramanga, acompañando al equipo en el empate 0-0 ante el cuadro santandereano.

Varios reportes de prensa señalaron y referenciaron los disturbios en donde se observan los desmanes y peleas. Incluso, señalan que atacaron a aficionados del Pereira que transitaban tranquilamente con la camiseta del cuadro Matecaña.

Blu Radio señaló: “Hinchas del Deportivo Cali, que regresaban del partido en Bucaramanga, protagonizaron disturbios y se enfrentaron contra la Policía cuando transitaban por la variante La Romelia - El Pollo, entre Dosquebradas y Pereira”.

De otro lado, el medio Pereira Elige, señaló: “Circulan en redes sociales nuevas imágenes que evidenciarían disturbios protagonizados por un grupo de antisociales seguidores del en la ciudad de Pereira. De acuerdo con versiones de la comunidad, estas personas se desplazaban desde tras el respectivo compromiso deportivo de su equipo, generando momentos de tensión en distintos sectores de la capital risaraldense”.

Mientras, Pereira En Vivo, señaló: “Hinchas del Cali, g0lp34nd0 a personas con la camisa del Pereira, se metieron a la miscelánea a saquearla, cogiendo palos y ladrillos tirando botellas”.