Millonarios hizo oficial su nueva y controversial camiseta, ¿cuánto vale?

Hace unos días se había filtrado el diseño de la nueva camiseta que utilizará Millonarios durante 2026 y muchos hinchas dejaron claro que no les gustaba ni poquito. Ahora, ya se hizo oficial, y le contamos por cuánto podrá adquirirla.

Millonarios hizo oficial su nueva camiseta:

A través de sus redes sociales, Millonarios anunció la llegada de una nueva camiseta, que promocionaron con Andrés Llinás, Macálister Silva, Steven Vega, Carlos Darwin Quintero y Jorge Arias, y, con la siguiente descripción: “El pasado inspira. El presente marca el camino. La nueva camiseta visitante reinterpreta la identidad embajadora con una mirada moderna”.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios?

En la tienda oficial de Millonarios ya está disponible la camiseta para la venta por un valor de $319.950 pesos.

A continuación le presentamos algunos detalles que brindaron de esta nueva camiseta:

“Camiseta visitante 2026, diseñada en un tono lila y azul claro con detalles en contraste que resaltan la identidad del club. Incorpora el escudo oficial en el pecho, diseñada con tecnología textil ligera que favorece la transpirabilidad y el confort dentro y fuera de la cancha.

En la parte posterior del cuello incluye el mensaje conmemorativo “80 Años de Pasión · 1946 – 2026”, celebrando la historia y legado de nuestro equipo.

Material: 100% Poliéster reciclado

Corte: Recto

Tallaje real: Elige la talla que usas normalmente

Detalles distintivos: Escudo termo sellado, Tecnología AEROREADY para mayor transpirabilidad y comodidad, gráficos sutiles integrados al tejido y el escudo en el pecho.

Cuidados: Lavar a máquina en frío con colores similares, no usar blanqueador, secar a la sombra, no dejar en remojo, no refregar".

Vale la pena resaltar que esta camiseta es más económica que la prenda titular, la cual, cuesta $369.950.