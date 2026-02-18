“Parece agua con aceite de pescado”, Filtraron nueva camiseta de Millonarios y los hinchas ‘pusieron el grito en el cielo’

Se filtró la que sería la nueva camiseta de Millonarios para 2026 y 2027, pero a los hinchas no les gustó ni un poquito, entonces a través de sus redes sociales ‘pusieron el grito en el cielo’

Esta sería la nueva camiseta de Millonarios:

Según informó Pipe Sierra, en Adidas le confirmaron que las fotos de la camiseta que circulan por redes sociales, en efecto, se tratan de la nueva prenda que utilizará el club este año.

La camiseta, que sería utilizada como equipación alternativa, mezcla un color azul claro con tintes rosados que no fueron del agrado de los fanáticos.

A continuación le presentamos algunos de los comentarios que dejaron los hinchas sobre la presunta nueva camiseta de Millonarios:

“Es tan fea la nueva camiseta que incluso los patrocinadores podrían presentar una queja porque sus marcas no se ven .¿Es esta la peor camiseta en los 80 años del equipo?"

“Los colores de Sailor Moon”

“Parece agua con aceite de pescado”

“Camiseta inspirada en una pijama, cuando uno piensa que ya han salido muchos colores extraños (amarillo, naranja, negro, gris etc) vienen y “pum” un diseño mas horrible que el anterior, y para el 2027 sacan uno peor que este".

“Yo soy muy pro globalización con los colores de las camisetas, pero esto ya es una falta de respeto de Adidas con Millonarios. Tenaz!!!”.

“Para gustos los colores y sabores, por lo que particularmente coincido con que es de las más feas de nuestra historia, si no es que se lleva ese deshonroso primer puesto. Siento que ni siquiera tendrán que burlarse de nosotros los demás, porque nosotros mismos lo haremos”.

“Horrible! parece una versión azul a la que le echaron 7 litros de cloro”.