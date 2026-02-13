Conmebol aprobó el Nacional vs Millonarios sin hinchas visitantes en la Sudamericana: sin multa

La medida de que los equipos deben disponer de un porcentaje de entradas para hinchas visitantes en la Copa Sudamericana, no aplicará en el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios en la fase previa de la competencia, por aprobación de la propia Conmebol.

Pese a la normatividad, desde la Mesa Del Fútbol en Medellín se elevó una solicitud formal a Conmebol para no recibir público visitante por razones estrictas de seguridad. El ente rector la estudió y la aprobó.

Así lo confirmaron varios periodistas, entre ellos Pilar Velásquez que señaló: “Aclaración de @nacionaloficial para el partido de sudamericana con @MillosFCoficial la MESA DEL FÚTBOL solicitó a Conmebol no recibir hinchada visitante por temas de seguridad y fue aceptada por el ente deportivo. “Nacional no tiene que pagar ninguna multa”, agregan”.

Al ser una petición de la autoridad local y por cuestiones de seguridad, el cuadro antioqueño no tiene que pagar la multa a la que pueden acudir los equipos que no quieren ceder entradas al visitante.

De esta manera, solo hinchas de Nacional tendrán autorizado el ingreso al partido ante Millonarios en la Copa Sudamericana.