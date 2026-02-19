Rumbo a la Libertadores: jugador salió de Nacional y ya fue presentado por su nuevo club

Las transferencias de jugadores en el fútbol colombiano no se detienen por estos días y nuevamente el protagonista es Atlético Nacional que envió a otro de sus jugadores rumbo al fútbol del exterior para jugar la Copa Libertadores.

Se trata del futbolista Juan David Obando, de 19 años, con experiencia también en Selección Colombia juvenil, el que se va de las filas Verdolagas y llegó por tres años al Carabobo FC de Venezuela.

“𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ➕𝑹𝒆𝒈𝒂𝒕𝒆 ➕𝑷𝒆𝒈𝒂𝒅𝒂🟰 Juan David Obando 🇨🇴 Llega procedente de Atlético Nacional para las filas del granate. Lo caracteriza la irreverencia con el balón y su capacidad de jugar tanto por la banda como por el carril central. ¡Proyección y energía!”, así presentó el cuadro granate al jugador.

En su paso por Nacional, que conservó el 50% de su pase, jugó unos partidos en el año 2024 y otros tantos en 2025. Su última salida con el conjunto antioqueño fue en el empate 2-2 ante Fortaleza en agosto del año anterior.

Juan David Obando se suma a otros jugadores formados en Nacional como Reyer Caicedo, Juan José Arias y Andrés Salazar, que recientemente han dejado el club rumbo al exterior.