Le llovió palo a César Augusto Londoño por lo que dijo del Once Caldas y El Arriero Herrera

Fotos tomadas de la cuenta de X: @oncecaldas y captura de pantalla de As Colombia

César Augusto Londoño, quien es hincha de Once Caldas, aseguró que estaría satisfecho si continúan cinco años más con Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera como director técnico, sin importar si no consigue ningún título.

Por supuesto, los hinchas del ‘Blanco Blanco’ hicieron saber su descontento con las palabras de César Augusto, especialmente aquellos que siguen exigiendo la salida del entrenador.

Le puede interesar: “Joden mucho”, Agustín Julio reveló cuál es la hinchada que más lo odia: No es Millonarios

Para nadie es un secreto que la relación de la hinchada del Once Caldas con ‘El Arriero’ Herrera pasó de ser muy buena a desgastarse rápidamente, en especial, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana 2025.

Varios hinchas han cantado y creado pancartas donde exigen la salida de Herrera. La más reciente fue en el partido que Once Caldas ganó contra Junior en el Estadio Palogrande de Manizales.

Sin embargo, es importante dejar claro que no todos los aficionados del ‘Blanco Blanco’ quieren que Herrera se vaya. Así lo demostró César Augusto Londoño.

Resulta que en ‘El Pulso del Fútbol’, Steven Arce le preguntó a Londoño si se sentiría satisfecho de que Once Caldas no gane ningún título en los próximos años siempre y cuando El Arriero continúe en el equipo. César Augusto no dudó en responder afirmativamente porque considera que el fútbol es de procesos:

“Sí porque el Once Caldas para todo es un proceso. Marruecos se demoró 10 años para llegar a la semifinal de un Mundial. Once Caldas hoy es un equipo con buena sede, buena hinchada, excelente estructura financiera”.

En los comentarios del video expuesto anteriormente, no cayó bien en los hinchas de Once Caldas, quienes no podían creer que otro aficionado del equipo, piense de esta manera:

Vea también: “Parece agua con aceite de pescado”, Filtraron nueva camiseta de Millonarios y los hinchas ‘pusieron el grito en el cielo’

¿Cuándo fue la última vez que Once Caldas levantó un título?

Han pasado 16 años desde la última vez que el ‘Blanco Blanco’ conquistó un título: En aquella ocasión, triunfaron en el fútbol colombiano y bordaron la cuarta estrella local en su escudo.

Ese título, donde Dayro Moreno y Fernando Uribe brillaron con sus goles, lo consiguieron tras derrotar al Junior de Barranquilla en la final.