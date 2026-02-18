“Joden mucho”, Agustín Julio reveló cuál es la hinchada que más lo odia: No es Millonarios

Agustín Julio vistió los colores de Santa Fe, Once Caldas, Deportes Tolima, Medellín, e incluso, llegó a ser el guardameta titular de la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

Con toda esa experiencia, Julio se sinceró al momento de hablar acerca de la hinchada del fútbol colombiano que menos lo quiere.

Le puede interesar: No hay concierto en El Campín este 28 de febrero: Conozca la decisión que tomó Sencia

Agustín Julio compartió un espacio con ‘Bankeados’ de As Colombia, donde contó varias anécdotas de su carrera como futbolista profesional, entre ellas, su relación con la hinchada de Atlético Nacional.

Pese a que Julio destacó principalmente en Santa Fe, no señaló a la hinchada de Millonarios como los que más lo odian, sino que pensó directamente en los aficionados del cuadro ‘Verdolaga’.

Agustín Julio, en principio, dijo que no sabía por qué, pero luego aseguró que tenía que ver con sus declaraciones sobre la hinchada de Atlético Nacional en comparación a la del Medellín, la cual consideraba mucho mejor.

De hecho, el portero asemejó a la hinchada de Santa Fe con la de Medellín, y, a su vez, la hinchada de Atlético Nacional con la de Millonarios.

A continuación le presentamos las palabras de Agustín Julio respecto a los hinchas de Atlético Nacional:

“Nacional, me odian, yo no sé, pero, bueno, sí sé.

Yo jugué en Medellín y cuando jugué allá, varias veces me preguntaron cuál era la mejor hinchada entre Nacional y Medellín. Yo siempre he dicho que la del Medellín, porque la hinchada de Medellín es similar a Santa Fe, es el equipo del pueblo. La de Nacional no es tan paciente como la del Medellín y Santa Fe, respectivamente comparada con la de Millonarios. Pero no es por la exigencia, sino porque joden mucho".