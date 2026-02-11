Jhon Jáder Durán felicitó a Hugo Rodallega por el título con Santa Fe y él aprovechó para darle un consejo

Hugo Rodallega también habló con Jhon Jáder Durán y le dio un consejo para que pueda explotar todas sus cualidades y se aleje de las polémicas.

Lo curioso, y que muchos seguramente no esperaban, es que el delantero del Zenit felicitara a ‘Hugol’ por el título que consiguió con el ‘León’ en junio de 2025.

Le puede interesar: Santa Fe va por el fichaje de un futbolista que Pablo Repetto ya dirigió en Nacional

Para nadie es un secreto que la anotación de Hugo Rodallega en la final contra Medellín, que le dio la décima estrella a Santa Fe, le dio la vuelta al mundo.

Aquella anotación llegó hasta Jhon Jáder Durán, quien no perdió la oportunidad de felicitar al capitán de Santa Fe, quien, a su vez, le aconsejó ‘ponerse juicioso’ para que pueda tener una carrera a la altura de su talento, lejos de los problemas en los que se ha visto envuelto.

A continuación le presentamos las palabras de Hugo Rodallega, que concedió en Win Sports, sobre Jhon Jáder Durán:

“Tiene mucho potencial, sin embargo, no es ningún secreto que ha tenido algunos problemas personales, extrafutbolísticos, pero eso no le quita el talento que tiene, a mí me encantaría que él se dedicara a jugar, a hacer goles y a enfocarse en su carrera que es lo primordial. El único consejo que puedo darle y que ya se lo di cuando tuvimos la oportunidad de conversar, él me felicitó por el título de junio, le dije que se enfoque que no haga caso de lo que se habla públicamente, lo que la gente empiece a criticar,que demuestre con su talento y su fútbol lo que es capaz de hacer, eso lo va a llevar a los grandes clubes del mundo y a ser el 9 referente que se necesita en la Selección, tiene todo para triunfar”.