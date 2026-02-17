“Riesgo que aparezca el ICE”, La verdadera razón por la que James no puede ni entrenar con Minnesota

James Rodríguez firmó un contrato de seis con Minnesota United para prepararse de la mejor manera de cara a la Copa del Mundo, que seguramente será la última de su carrera.

No obstante, el ‘10′ todavía no ha podido ni debutar ni entrenarse a la par de sus compañeros y todo tiene que ver con sus papeles.

El próximo sábado 21 de febrero, Minnesota United arrancará la MLS en condición de visitante contra Austin a las 8:30 de la noche (hora colombiana), pero no podrá contar con la presencia de James Rodríguez.

Al colombiano todavía no se le ha visto entrenar con el equipo ni ponerse bajo las órdenes de su técnico porque hasta ahora no le han llegado los papeles que le permiten jugar, es decir, la visa de trabajo.

El encargado de revelar esta información fue Carlos Antonio Vélez, quien consultó a un periodista colombiano en Estados Unidos, quien le contó que, por ahora, James Rodríguez cuenta únicamente con visa de turista y está esperando a que se resuelva la situación.

Y mientras se soluciona esta situación, James se entrena en privado, pues incluso si entrenara con el equipo, podría tener problemas con ICE (U. S. Immigration and Customs Enforcement - Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), pues eso se consideraría una forma de trabajo:

“A James no le ha llegado la visa de trabajo y no puede entrenar sin ella y la liga comienza este sábado. Tiene visa de turista, pero no puede trabajar, si trabaja, corre el riesgo que aparezca el ICE y no es broma, sobre todo en esa zona hay mucho inconveniente, él no puede entrenar, seguramente lo está haciendo de manera privada, pero es una cuestión de tiempo”.