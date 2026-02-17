Después de hacerle gol con el hombre a Juventus, Dávinson Sánchez consoló a Juan David Cabal por la expulsión

En Turquía, a primera hora, Galatasaray y Juventus se enfrentaron en el primer partido de los play-offs de la Champions League 2025-26 buscando un lugar en los octavos de final.

Dávinson Sánchez, quien fue titular, ganó por los aires y anotó el tercer tanto de su equipo, no de cabeza, sino con el hombro.

El marcador se comenzó a mover muy rápido: Gabriel Sara abrió la cuenta para Galatasaray al minuto 15, pero solamente unos instantes después, Teun Koopmeiners, igualó parcialmente las acciones.

Al 32′, nuevamente Koopmeiners apareció para darle la ventaja parcial a la Juventus, con la cual, se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Galatasaray entró motivado y apenas cuatro minutos después de la reanudación, encontraron el empate con anotación de Noa Lang.

Y al minuto 60, apareció Dávinson Sánchez, para poner el 3-2 en el marcador. En un tiro libre cerca al área, el colombiano saltó más que sus rivales y aunque no pudo cabecear el balón, con el hombro desvió su trayectoria para vencer al guardameta Di Gregorio.

A continuación le presentamos el gol de Dávinson Sánchez hoy a la Juventus en la Champions League:

Expulsaron a Juan David Cabal:

El defensor colombiano, quien había ingresado para el segundo tiempo en lugar de Cambiasso, vio la doble cartulina amarilla, y antes de los 70 minutos de juego, dejó a la Juventus con un hombre menos.

Después de solo 22 minutos en cancha, Juan David Cabal recibió la segunda amonestación por una infracción que cortó una opción manifiesta de gol del Galatasaray al derribar a Barış Alper Yılmaz.

A continuación le mostramos la expulsión: