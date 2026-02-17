Cuatro colombianos en acción en los play-offs de la Champions League 2025-26

Este martes 17 de febrero arrancan los play-offs de la UEFA Champions League 2025-26 con cuatro colombianos a bordo: Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla (Galatasaray), Juan David Cabal (Juventus) y Richard Ríos (Benfica).

12:45 p.m.

Galatasaray vs Juventus

Duelo de colombianos se vivirá en los play-offs de la Champions: Por un lado, Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla. Por otro lado, Juan David Cabal.

El equipo turco, que solamente pudo ganar tres de los ocho partidos en esta Champions, seguramente apostará por Dávinson Sánchez en la titular, mientras que Yáser Asprilla podría esperar en el banco de suplentes con la posibilidad de ingresar como revulsivo, tal como lo ha hecho en los más recientes partidos de su liga, donde actualmente son los líderes.

En contraste, Juventus está en la quinta posición de la Serie A, a quince puntos del líder, Inter de Milan, con quien perdieron en su más reciente partido, donde Juan David Cabal al minuto 61.

Vale la pena recordar que ambos equipos se han enfrentado en seis ocasiones: Galatasaray ha ganado dos partidos, Juventus uno y han empatado otras tres veces.

3:00 p.m.Borussia Dortmund vs Atalanta

A las 3:00 de la tarde, el Estadio Signal Iduna Park se vestirá de gala para el tercer enfrentamiento en la historia de ambos equipos en partidos oficiales (Se enfrentaron en la Europa League 2018, Borussia Dortmund ganó en Alemania mientras que en el partido en Italia terminó en empate).

Eso sí, ambos equipos tendrán que elevar su nivel porque tienen en común que perdieron sus últimos dos partidos de la fase liga.

3:00 p.m.

Mónaco vs PSG

Por más increíble que parezca, el vigente campeón de la Champions League no pudo finalizar la primera ronda – fase liga – entre los mejores ocho equipos (quedó a dos puntos), razón por la cual, tendrá que medirse al Mónaco para intentar defender la corona.

Vale la pena señalar que este será el primer enfrentamiento entre ambos en la Uefa Champions League, pero en cuanto a la liga francesa, PSG no ha perdido en cinco de los últimos siete partidos contra Mónaco.

3:00 p.m.

Benfica vs Real Madrid

El partido más emocionante de la última fecha de la fase liga enfrentó al Benfica vs Real Madrid: En aquel encuentro, Benfica logró meterse de manera agónica entre los 24 mejores equipos del torneo con una anotación de su guardameta en el último minuto, pero no solo eso, pues esta victoria desencadenó en que Real Madrid tuviera que jugar los play-offs.

Días más tarde, el sorteo los emparejó nuevamente y será la prueba más importante de Álvaro Arbeloa como entrenador del ‘Merengue’, quien tendrá que superar a su maestro, José Mourinho, quien goza de toda la experiencia continental.

Hay que resaltar que, en enfrentamientos directos, Benfica se ha impuesto en tres ocasiones al Real Madrid, mientras que los ‘Merengues’ solamente lo han logrado en una ocasión.

Las claves: Richard Ríos ya se recuperó de su lesión y José Mourinho confirmó su presencia en el próximo partido de Champions: “Ríos y Bah también regresan. Ambos están listos para jugar”.