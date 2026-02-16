“Tocó ver el partido en mute”, La esposa de Edwin Cardona se despachó contra Carlos Antonio Vélez

Edwin Cardona ha sido uno de los futbolistas más criticados en Atlético Nacional recientemente. Para ser específicos, desde la llave que perdieron contra São Paulo en Copa Libertadores, parece que algo se rompió entre él y la hinchada.

Y aunque las críticas no se han hecho esperar, el futbolista sigue trabajando y es importante para el técnico Diego Arias, quien decidió ponerlo de titular en el partido contra Deportivo Cali.

La esposa de Edwin Cardona no se perdió el partido, pero dejó claro que silenció el televisor porque no aguanta escuchar a Carlos Antonio Vélez.

Para nadie es un secreto que Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los críticos más grandes de Edwin Cardona, y de hecho, lo culpó de la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2024, no solamente por la expulsión, sino por fallar dos penales

“Yo no creo que sea mucho carácter, tomar la decisión en un partido malo, para autoelogiarse diciendo que pocos tienen el carácter que tengo yo. Eso es pensar en usted y no en el equipo, eso es egoísmo y eso es lo que mata a los equipos de fútbol, pensar en uno y no en el equipo. Como estaban las cosas, cualquiera entendía que vinieron un montón de desaciertos. No es una prueba de carácter, ahí está equivocado. Lo que pasa es que parece que tuviera patente para hacer lo que quiera. Yo no sé quién le habrá dado la patente para hacer lo que quiera en Nacional, de pronto la hinchada, porque yo no creo que le hayan dicho que es el líder. Hay jugadores que tienen más liderazgo como David Ospina”, fue lo que le dijo Carlos Antonio en su momento a Edwin Cardona.

Pero las críticas de Carlos Antonio no se detienen y en los diferentes partidos de Atlético Nacional que él tiene la oportunidad de comentar, suele lanzarle fuertes críticas al ‘10′.

En ese orden de ideas, parece que la esposa de Edwin Cardona se cansó de las críticas y así lo hizo saber en redes sociales.

Carolina Castaño subió una foto en las historias de su cuenta de Instagram, viendo el partido Deportivo Cali vs Atlético Nacional por Win Sports, pero con el televisor en silencio porque no quería escuchar a Carlos Antonio Vélez.

“Tocó ver el partido en mute, qué estrés escuchar a este”