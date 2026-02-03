Vélez soltó una infidencia: Falcao llamó a James para convencerlo de fichar por Millonarios

Carlos Antonio Vélez soltó una infidencia sobre Millonarios: Radamel Falcao García llamó a James Rodríguez para que fichara por el ‘Embajador’, pero parece que en los planes del ‘10′ no está jugar en el fútbol colombiano.

Falcao llamó a James para convencerlo de fichar por Millonarios:

Para nadie es un secreto que James Rodríguez no tiene mucho mercado a nivel clubes, pues tras su salida del León de México en diciembre, todavía no se ha podido vincular a un nuevo club, ni siquiera pensando que en menos de seis meses se disputará la Copa del Mundo.

Por supuesto, aunque lo más probable es que James Rodríguez sea convocado al Mundial, sin importar su presente, es importante que llegue con ritmo para competir al máximo nivel junto a sus compañeros en la Selección Colombia.

Dentro de los pocos equipos que mostraron interés, apareció Millonarios, que haría un gran esfuerzo para ‘romper el mercado’ y una vez más juntar a James con Falcao, dos de los mejores futbolistas colombianos de la historia.

Y aunque todo parece indicar que a James no le interesa jugar en el fútbol colombiano, el mismo Falcao intentó convencerlo a través de una llamada para que llegara a Millonarios, no solamente pensando en el club, sino en que James pueda tener un equipo para la Copa del Mundo.

Esto fue lo que reveló Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez y Falcao:

“Lo de Minesota fue el primer equipo que se mencionó. Enter otras cosas, hay un asunto del clima, yo no sé, como a él le dio tanto frío por allá en Múnich, que no vaya a ser que por aquí también le dé frío”.

“Tiene el libro abierto de pases allá y es una opción que siempre le ha gustado, la de la MLS, fue el primer equipo que se mencionó hace 4 meses, el resto ha sido en Brasil, en Argentina. En Ecuador, Liga de Quito y Barcelona dijeron que no.

Han ofrecido el jugador por todas partes, incluso, no sé si estoy cometiendo una infidencia, pero hasta Falcao lo llamó. y le dijo ‘hermano, venga y juegue, aquí hay una opción, juegue’, pero no, James se mantiene en una plata que nadie puede pagar, la MLS de pronto, advirtiendo que allá juegan con una franquicia".