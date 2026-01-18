Edwin Cardona ya anotó el golazo del semestre: desde atrás de media cancha

Edwin Cardona anotó un golazo desde atrás de media de cancha en el primer partido del año ante Boyacá Chicó al dejar a todos sorprendidos.

Fue en la primera jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I en la que el centrocampista aprovechó una recuperación y asistencia de Marlos Moreno, vio adelantado al portero rival y desde antes de la media cancha sacó un remate dirigido que se fue al fondo de la red en el minuto 55.

Dicha anotación fue el 2-0 parcial en el compromiso. Ya, Andrés Sarmiento había apuntado el primer tanto del juego en el minuto 41.

Estreno esperanzador tanto para Atlético Nacional como para Edwin Cardona que le dijo presente a todos sus críticos, luego de un cierre de año 2025 en el que no tuvo sus mejores actuaciones, pero, desde ya dejó claro que este 2026 tiene tintes de revancha.