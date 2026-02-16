Futbolista cayó inconsciente tras terrible choque de cabezas, se lo llevaron en ambulancia y ya dieron diagnóstico

Un terrible susto se vivió en el fútbol uruguayo, cuando Ivo Costantino cayó inconsciente en el terreno de juego tras un fuerte choque de cabezas. La ambulancia se aproximó rápidamente para atender al jugador y atenderlo.

Un momento de pánico se vivió en el Estadio Jardines del Hipódromo, cuando un futbolista cayó inconsciente en los últimos minutos del juego entre Danubio y Boston River, de la primera división del fútbol uruguayo.

Resulta que Ivo Costantino, de Danubio, fue a disputar un balón con Martín González, quien no se llevó la peor parte del golpe, pues pudo continuar jugando con la cabeza vendada. No obstante, Constantino, quien sí se llevó la peor parte, tuvo que ser trasladado con urgencia, en ambulancia, a un centro asistencial.

Afortunadamente, minutos más tarde, el club dio un parte de tranquilidad al revelar que el futbolista se encuentra estable, pero le están practicando todos los estudios pertinentes para descartar alguna complicación:

“𝐒𝐚𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 Ivo Costantino se encuentra estable. Seguirá en observación y con los estudios pertinentes mientras es acompañado por su familia y parte de nuestro staff”, escribió Danubio a través de sus redes sociales.

A continuación le presentamos el impacto y el momento en que ingresa a la ambulancia para llevarse al futbolista inconsciente: