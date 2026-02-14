Malas noticias para Millonarios: Radamel Falcao y Rodrigo Contreras salieron lesionados en el primer tiempo ante Llaneros

La preocupación se instaló en El Campín. El delantero argentino Rodrigo Contreras encendió las alarmas en Millonarios FC tras salir con molestias físicas durante el compromiso frente a Llaneros FC, válido por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Contreras, quien venía siendo una de las principales cartas ofensivas del equipo capitalino, abrió el marcador en el arranque del partido, confirmando su buen momento en el torneo. Sin embargo, minutos después del gol comenzó a evidenciar incomodidad física y pidió el cambio, generando inquietud inmediata en el cuerpo técnico y en la hinchada azul.

Las imágenes del encuentro mostraron al atacante llevándose la mano a la zona muscular, en lo que aparentó ser un tirón. Aunque el club no emitió un parte médico oficial al cierre de la jornada, todo apunta a una molestia muscular que deberá ser evaluada en las próximas horas para determinar su gravedad y el tiempo estimado de incapacidad.

La posible baja de Contreras representa un golpe para el esquema del técnico Fabián Bustos, quien ha encontrado en el argentino a su referente en el área. El delantero no solo aporta goles, sino también movilidad y presión alta, características que han sido claves en el funcionamiento ofensivo del equipo en este arranque de campeonato.

En un semestre donde Millonarios busca consolidar regularidad y recuperar protagonismo, la recuperación de Contreras será fundamental. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá evaluar variantes en ataque ante la eventual ausencia de su goleador, a la espera del diagnóstico oficial que confirme el alcance real de la lesión.

Radamel Falcao García salió lesionado antes del entretiempo contra Llaneros

La tarde en El Campín ha dejado más preocupación que celebración para Millonarios FC. En el duelo ante Llaneros FC por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Radamel Falcao García encendió las alarmas tras salir lesionado antes de finalizar el primer tiempo.

El delantero samario, que había sido titular en el compromiso, sintió una molestia en la parte posterior de su pierna derecha cuando intentaba disputar un balón en velocidad. De inmediato detuvo su carrera y pidió atención médica. Minutos después, visiblemente afectado, abandonó el terreno de juego, generando inquietud en la hinchada azul que acompañó al equipo en Bogotá.

La escena no pasó desapercibida: Falcao se retiró con evidentes gestos de dolor, lo que obligó al cuerpo técnico a realizar un ajuste prematuro en el esquema ofensivo. El atacante venía de marcar recientemente y buscaba consolidar su regreso competitivo, por lo que su salida representa un golpe sensible en un momento clave del semestre.