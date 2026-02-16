Deportes

“Bajo el marco del respeto”, Martín de Francisco ‘se quejó’ por el horario que les pusieron en La FM

Vale la pena resaltar que la idea original era que el programa se transmitiera a las 3:00 de la tarde, pero se decidió un cambio de horario para que se transmita a las 11:00 de la mañana

Martín de Francisco 'se quejó' por el horario de Peláez y de Francisco en la FM
Peláez y de Francisco Captura de pantalla de La FM
Por Daniel Barbosa

El programa de Peláez y de Francisco regresó en La FM este lunes 16 de febrero y sus seguidores no podrían estar más contentos.

No obstante, Martín de Francisco ‘se quejó’ porque ya no se transmitirá a la 1:00 p.m. como era habitual, sino que será a las 11:00 de la mañana.

En La FM le dieron la bienvenida a Peláez y de Francisco, que inició con un bolero a gusto de Hernán Peláez, quien no ocultó su emoción por regresar a la radio.

“Como decían en los viejos circos, a petición del público regresa este programa”, fue la primera frase que dijo Hernán Peláez en esta primera emisión en su nueva casa.

Sin embargo, cuando saludó a su compañero, de antemano se disculpó por ponerlo a madrugar. De Francisco, muy fiel a su estilo, dejó claro que no le gusta levantarse a las 11 de la madrugada.

“Qué pena hacerte madrugar”, le dijo Hernán Peláez a Martín de Francisco, quien no dudó dos veces en responder: “Es muy temprano y lo digo en el marco del respeto”.

Por supuesto, se trató de un momento lleno de humor con un sello al estilo de Peláez y de Francisco, más no se trató de una crítica real hacia su nuevo hogar.

Eso sí, vale la pena resaltar que en principio, el programa se iba a transmitir a las 3:00 de la tarde, pero decidieron realizar un cambio de horario y ahora será de lunes a viernes a las 11:00 de la mañana.

Peláez y de Francisco también estarán por YouTube:

Alejandro Munevar, periodista de Peláez y de Francisco, reveló a través de su cuenta de X que el programa se transmitirá en La FM a partir de las 11:00 de la mañana, pero también estará disponible en plataformas digitales, pero a partir de la 1:00 de la tarde.

