“Bajo el marco del respeto”, Martín de Francisco ‘se quejó’ por el horario que les pusieron en La FM

El programa de Peláez y de Francisco regresó en La FM este lunes 16 de febrero y sus seguidores no podrían estar más contentos.

No obstante, Martín de Francisco ‘se quejó’ porque ya no se transmitirá a la 1:00 p.m. como era habitual, sino que será a las 11:00 de la mañana.

En La FM le dieron la bienvenida a Peláez y de Francisco, que inició con un bolero a gusto de Hernán Peláez, quien no ocultó su emoción por regresar a la radio.

“Como decían en los viejos circos, a petición del público regresa este programa”, fue la primera frase que dijo Hernán Peláez en esta primera emisión en su nueva casa.

Sin embargo, cuando saludó a su compañero, de antemano se disculpó por ponerlo a madrugar. De Francisco, muy fiel a su estilo, dejó claro que no le gusta levantarse a las 11 de la madrugada.

“Qué pena hacerte madrugar”, le dijo Hernán Peláez a Martín de Francisco, quien no dudó dos veces en responder: “Es muy temprano y lo digo en el marco del respeto”.

Por supuesto, se trató de un momento lleno de humor con un sello al estilo de Peláez y de Francisco, más no se trató de una crítica real hacia su nuevo hogar.

Eso sí, vale la pena resaltar que en principio, el programa se iba a transmitir a las 3:00 de la tarde, pero decidieron realizar un cambio de horario y ahora será de lunes a viernes a las 11:00 de la mañana.

Peláez y de Francisco también estarán por YouTube:

Alejandro Munevar, periodista de Peláez y de Francisco, reveló a través de su cuenta de X que el programa se transmitirá en La FM a partir de las 11:00 de la mañana, pero también estará disponible en plataformas digitales, pero a partir de la 1:00 de la tarde.