Cayó el cuarto: Otro equipo del FPC hizo oficial la salida de su DT tras el partido del domingo

Hernán Torres fue el primer técnico en ser destituido de su cargo en la Liga BetPlay 2026-1. Posteriormente, Nelson ‘Rolo’ Florez del Cúcuta fue despedido. El siguiente en la lista fue Alexis Márquez de Jaguares y ahora se confirmó que Flabio Torres no continuará como entrenador del Boyacá Chicó.

Para nadie es un secreto que el objetivo principal de Boyacá Chicó no es quedar campeón del fútbol colombiano, porque es un panorama muy lejano, su aspiración es salvar la categoría y mantenerse en la primera división.

Para esto, tiene que obtener resultados con urgencia a lo largo del año y cada punto es importante. Por tal razón, los directivos decidieron no continuar con el proceso de Flabio Torres, pues el rendimiento en sus primeros siete partidos no ha sido bueno.

De los siete partidos que ha disputado el cuadro ‘Ajedrezado’ únicamente ha ganado uno (por goleada a Jaguares), empató otro (contra Alianza Valledupar) y perdió los otros cinco. En este momento, Boyacá Chicó se ubica en el puesto 16 del ‘todos contra todos’ y tiene una diferencia de gol de -5 porque ha recibido 12 goles y ha convertido siete.

De esta manera, el partido de la séptima fecha, que se disputó el domingo 15 de febrero, fue ‘la gota que derramó el vaso’ y que desencadenó la salida de Flabio Torres: Boyacá Chicó visitó a Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

En apenas dos minutos de juego, Andrés Arroyo le dio la ventaja a Fortaleza, y aunque Boyacá Chicó empató al minuto 20 con una anotación de Ítalo Montaño, en el minuto 88 volvió a aparecer Andrés Arroyo para marcar el segundo para los ‘Amix’ y decretar la derrota del cuadro ‘Ajedrezado’.

Tan pronto se terminó el partido, a Flabio Torres le comunicaron su salida que se hizo oficial en las horas posteriores.

Hasta el momento se desconoce quién quedará a cargo del equipo.