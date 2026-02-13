Cambian de horario: Ya se conoce cuándo regresarán Peláez y de Francisco con programa matutino

Ya se confirmó que Hernán Peláez y Martín de Francisco llegarán a la FM. Periodistas como Juan Felipe Cadavid o Eduardo Luis, les dieron la bienvenida, hecho que desató especulaciones sobre una fusión de programas.

No obstante, ya se reveló que no se unirán, sino que tendrán su propio espacio y será en horas de la mañana.

La noticia de la salida de Peláez y de Francisco de la W por la fusión con Caracol Radio entristeció a muchos de sus fieles seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntar por la posibilidad de un nuevo espacio.

En principio, se reveló que ambos continuarían con el proyecto a través de la plataforma de YouTube, pero luego se dio a conocer que la FM los contrató para fortalecer la sección deportiva, en un año muy importante para los deportes, porque se disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Como lo señalamos anteriormente, varios periodistas de La FM le enviaron mensaje a Hernán y Martín, por lo cual, muchos pensaron que ambos se integrarían al grupo de ‘La FM Más Fútbol’, donde participan Juan Felipe Cadavid, Eduardo Luis, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Sebastián Heredia, Carolina Castellanos, Pacho Vélez, entre otros.

No obstante, Alejandro Munévar, quien trabaja directamente en el programa de Peláez y de Francisco, escribió a través de sus redes sociales que el programa tendrá un espacio exclusivo a las 11:00 de la mañana en La FM y de igual manera, también estarán YouTube:

“A partir del lunes estaremos junto El Doctor Peláez y Martín de Francisco en La FM a las 11 de la mañana en los 94.9 fm en Bogotá y más de 20 emisoras en todo el país. Nos nos fuimos, estabamos de mes sabático”.