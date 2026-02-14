Dimayor tomó medidas por el comportamiento de Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto

Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, estuvo en el ojo del huracán, tras el partido contra Atlético Bucaramanga. En primer lugar, porque se agarró con los periodistas, pero también, porque irrespetó el turno de Leonel Álvarez.

Al respecto, Dimayor no se quedó ‘de brazos cruzados’, sino que sancionaron al equipo y tendrán que pagar una importante cantidad de dinero.

A continuación el comunicado de la Comité Disciplinario de la Dimayor respecto a Jonathan Risueño, director del Deportivo Pasto, equipo que tendrá que pagar casi 9 millones de pesos:

“El Comité Disciplinario del Campeonato decidió SANCIONAR al Club Profesional Deportivo Pasto S.A., al considerar acreditado, con base en el informe oficial del Oficial de Medios y Mercadeo de la DIMAYOR, que el Club incumplió las disposiciones reglamentarias aplicables a la conferencia de prensa post partido, al intentar alterar sin autorización el orden institucional de la rueda de prensa, pese a la advertencia expresa del funcionario competente. En consecuencia, el Comité concluyó que la conducta se adecúa a la infracción prevista en el artículo 78 literal f) del CDU de la FCF, en concordancia con el artículo 76 del Reglamento de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026, razón por la cual impuso la multa correspondiente.

SANCIONAR al Club Profesional Deportivo Pasto S.A. con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) equivalentes a OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($8.754.525) , por incurrir en la infracción prevista en el artículo 78 literal f) del Código Disciplinario Único de la FCF, en concordancia con el artículo 76 del Reglamento de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026, en el partido disputado por la 5ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Profesional Deportivo Pasto S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A. 2. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante este Comité Disciplinario del Campeonato y el recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR, conforme a las normas disciplinarias aplicables".