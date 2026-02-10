“La desinformación destruye”, César Augusto Londoño fue desmentido públicamente por una entidad del estado

El periodista deportivo César Augusto Londoño fue desmentido públicamente por la Agencia Nacional de Contratación Pública, luego de que el mismo saliera a dar una información sobre miles de contratos que adjudicó al gobierno del presidente Gustavo Petro y esto no respondía a la verdad.

En las últimas horas, el hombre de deportes de Caracol Radio señaló que en solo enero se habían hecho más de 500 mil contratos desde el gobierno por un valor de 37 billones, dando claridad a la activación de la ley de garantías y poniendo como fuente a Cristóbal Padilla, directo de la Agencia Nacional de Contratación Pública.

“ESCANDALO: El gobierno Petro, solo en el mes de enero de 2026, hizo 544.000 contratos por 37 BILLONES de pesos (En contratación directa, sin licitación, 29 billones de pesos). Los que más contrataron fueron los territorios con el 61 %. la ciudad que más contrató fue Barranquilla, 374.000 millones de forma directa.

Y el presidente se queja que no hay plata y planteó Emergencia Económica. Claro, todo antes de la Ley de Garantías (# 996) que se activó el 31 de enero🤑 ¿Y la Procuraduría @PGN_COL donde esta? Fuente: Cristóbal Padilla, director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública”, escribió puntualmente.

Sin embargo, la propia entidad lo desmintió y señaló que eso era falso y que esa cifra general suma la contratación de las alcaldías, gobernaciones, entidades de las tres ramas del poder público y a esas se suma lo del Gobierno Nacional. De hecho, 61% es de entes territoriales, desvirtuando lo dicho por el periodista.

“Señor Londoño, es falso que el Gobierno @petrogustavo hiciera 544 mil contratos en enero. Esa cifra corresponde a la totalidad de la contratación por parte de alcaldías, gobernaciones, entidades de las tres ramas del poder público y al Gobierno Nacional. 61% de la contratación, previo “ley de Garantías Electorales” corresponde a los entes territoriales. Desde @colombiacompra hacemos un llamado a la responsabilidad a la hora de difundir informaciones dado que la desinformación no genera VALOR PÚBLICO, TODO LO CONTRARIO LO DESTRUYE”, señaló la entidad.

Llamando a la responsabilidad a la hora de informar y pidiendo no destruir con información manipulada, la Agencia Nacional de Contratación Pública desmintió públicamente a César Augusto Londoño.