Increíble regaló de cumpleaños de Catalina Usme al América: Le hizo épico gol olímpico al Junior

Catalina Usme regresó al fútbol colombiano y en el primer partido ya demostró por qué es la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia y una de las grandes referentes del fútbol femenino de nuestro país.

En la primera fecha de la Liga Femenina 2026, ‘Cata’ se inventó un verdadero golazo: Fue gol olímpico.

En su cumpleaños número 99 del América de Cali, les programaron doble jornada tanto para el equipo femenino como para la categoría masculina.

A primera hora, en la primera fecha de la liga femenina, América de Cali recibió al Junior de Barranquilla con Catalina Usme como su figura principal, quien regresó de su aventura del fútbol peruano, para alegrar a los hinchas del ‘Escarlata’.

Y así lo hizo desde la primera fecha, con un impresionante gol olímpico que selló la victoria sobre el ‘Tiburón’. Al minuto 71, cuando el América ganaba por la mínima diferencia, Catalina Usme se inventó un genial cobre desde el tiro de esquina.

La histórica futbolista colombiana notó que la guardameta rival dejó descubierto el primer palo, así que decidió no enviarle un centro a ninguna compañera, sino buscar el arco directamente.

Y así lo consiguió, con una épica anotación que entrará a la historia y al corazón de los hinchas ‘Escarlatas’.

A continuación le presentamos el gol olímpico de Catalina Usme:

¿A qué hora juega América vs Santa Fe?

La categoría masculina del cuadro ‘Escarlata’ tendrá que medirse a Independiente Santa Fe este viernes 13 de febrero a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero.

Vale la pena recordar que, a pesar de ser un partido de la sexta fecha, apenas será el quinto partido del América, que ya ha sumado siete puntos y se ubica en la décima casilla.