Revelan el rostro de presuntos ladrones que se robaron prendas de Atlético Nacional en reconocido centro comercial

Ladrones ingresaron al Centro Comercial Florida y se metieron a una Tienda Verde para robar prendas de Atlético Nacional. Aunque los sujetos se escaparon, sus rostros quedaron captados en cámaras y ahora los están buscando.

En redes sociales se dio a conocer que el pasado viernes 6 de febrero hubo un acto delictivo en el centro comercial Florida, donde unos hombres ingresaron a una Tienda de Atlético Nacional para robarse unas prendas del equipo.

“Cuando creen que nadie los ve… la cámara sí.Estos ladrones fueron captados robando indumentaria de Atlético Nacional en el centro comercial Florida.Si alguien puede aportar información, por favor comuníquese con las redes sociales de Atlético Nacional", fue el mensaje de Néstor Restrepo, comunicador social, a través de sus redes sociales.

A esta noticia, le hicieron eco desde la cuenta ‘Noticias del Verde’, quienes dieron a conocer que esto sucedió el pasado viernes 6 de febrero.

También informaron que las autoridades ya están adelantando la investigación para dar con el paradero de los ladrones.

Por esta razón, hicieron un llamado a cualquier persona que pueda tener una información, se ponga en contacto con las autoridades:

“¡ATENCIÓN! Estas personas son buscadas por su participación en un robo ocurrido en la Tienda Verde del Centro Comercial Florida el pasado 6 de febrero, donde se llevaron varias prendas de Atlético Nacional. Las autoridades ya adelantan las investigaciones para dar con su paradero. Si tienes información que permita identificarlas, repórtala de inmediato a las autoridades. Tu ayuda es clave".