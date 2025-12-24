Malas noticias llegan desde Perú para Catalina Usme y su hermano, Andrés, ¿de qué se trata?

Tan solo cuatro meses después de su llegada a Universitario Femenino de Perú, Catalina Usme se despidió del equipo donde logró anotar 11 goles en 14 partidos, números que le permitieron ser elegida como la mejor jugadora del torneo.

La delantera colombiana se marcha de su equipo junto a su hermano, Andrés, quien era el entrenador.

Catalina Usme se marcha de Universitario de Perú:

El gran nivel de Catalina Usme no fue suficiente para evitar que Universitario de Perú perdiera la final de la Liga ante Alianza Lima, su clásico rival.

Esta derrota cayó como ‘un balde de agua fría’ para los hinchas y directivos, quienes decidieron apostarle a un proyecto conformado por jugadoras jóvenes, haciendo a un lado a la experimentada delantera colombiana:

“Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en tus futuros retos!”.

A la salida de Catalina, se suma Andrés Usme, quien era el director técnico del equipo, y quien no solamente las dirigió hasta el subcampeonato del fútbol femenino de Perú, sino que además garantizó la presencia del equipo en la Copa Libertadores del próximo año:

“¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢, 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘! Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!“.

Críticas por la salida de Catalina Usme:

Los hinchas de Universitario no quedaron contentos con la decisión del equipo con Catalina Usme y así lo hicieron saber en los comentarios.

A continuación le presentamos algunos que escribieron a través de redes sociales:

- “Ella debió quedarse es la única que marcaba diferencia, ahora es más que seguro que los del frente se la jalan y nos joden nuevamente”

- “Se fue del equipo cobarde que la ninguneó, era lógico, una jugadora de talla mundial no puede estar en un equipo tan microscópico”

- "Discúlpanos Cata, no supimos ser el club que mereces. Gracias por la entrega"

- "La mejor para mi del equipo se va del club? Entonces espero una renovación de todo el plantel me imagino".