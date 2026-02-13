“Tiene cosas de René”, Conozca al portero del fútbol colombiano que compararon con Higuita

Once Caldas venció 2-1 al Junior de Barranquilla y una de las figuras del compromiso fue el guardameta del equipo local, Joan Parra, quien se quedó con la titular por encima de James Aguirre.

A palabras de ‘El Arriero’, es un portero que le recuerda a René Higuita o Kevin Mier por su manera de salir jugando.

En varias oportunidades, Parra fue importante para el Once Caldas, no solamente atajando los tiros del rival, sino creando las jugadas con pases que rompen líneas y permiten llevar a cabo contragolpes certeros.

Por ejemplo, la segunda anotación que consiguió el cuadro ‘Blanco Blanco’ de Manizales con una espectacular definición de Michael Barrios, comenzó en su propia área, con un genial recurso de Parra para generar peligro desde el momento en que termina la jugada del otro equipo.

Durante la rueda de prensa, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, no solamente elogió a su guardameta, sino que además lo comparó con René Higuita, histórico portero de la Selección Colombia:

“Él tiene muchas cosas de René… después de René, para mí sería Parra que juega así y Mier”.