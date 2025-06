Futbolista de Once Caldas confesó que es primo de David Ospina y se le nota más de lo que parece

Atlético Nacional y Once Caldas igualaron sin goles en el primer partido del cuadrangular B con una figura indiscutida: El guardameta Joan Parra, quien fue titular en el equipo del ‘Arriero’ Herrera ante la ausencia de James Aguirre por acumulación de tarjetas amarillas.

Pues resulta que el portero de 24 años resultó ser primo de David Ospina.

Joan Parra concedió una entrevista con ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio, donde habló del gran nivel que mostró ante Atlético Nacional el pasado domingo 1 de junio, que le hizo ganarse todos los elogios, desde sus compañeros hasta sus rivales.

De hecho, al final del partido tanto David Ospina cono Harlem ‘Chipi Chipi’ Castillo se acercaron para felicitarlo. Este detalle le causó curiosidad a Javier Hernández Bonnet, quien le preguntó a Joan Parra si era amigo del portero de la Selección Colombia, pero su respuesta sorprendió a más de uno:

“Nosotros somos familiares, vengo siendo primo segundo por parte de mi madre”, comenzó diciendo Joan Parra, quien demostró un impresionante talento en el arco, tal como su primo.

El joven arquero del Once Caldas aseguró que la carrera de David Ospina ha sido un ejemplo a seguir: “Siempre había sido un referente y más porque jugaba en Atlético Nacional, creo que todo el pueblo y la familia ha sido hincha, lo veíamos demasiado”.

De hecho, aseguró Parra que fue el padre de David Ospina, quien le regalaba guantes y lo ayudaba en los inicios de su carrera: “El papá, don Hernán, mantenía pendiente de mi”.

Finalmente, Joan Parra contó que al final de Atlético Nacional vs Once Caldas, le pidió la camiseta a David Ospina, pero no para él, sino porque quería tener un lindo detalle con otro compañero: “Cuando terminamos el partido, yo le digo que si le puede regalar la camisa a Esteban Gallego, arquero suplente, que no sabía cuándo se lo volvería a encontrar y él se la dio. Nos despedimos como siempre lo hacemos, un saludo con mucho cariño”.