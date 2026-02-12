“Es peligroso“, presidente de la Dimayor explicó por qué no publican todos los audios del VAR en el FPC

Carlos Mario Zuluaga despejó una duda que tienen muchos aficionados en el fútbol colombiano, ¿Por qué se publican algunos audios del VAR y otros no?

El presidente de la Dimayor respondió y dejó claro que las decisiones se toman pensando en proteger a los árbitros.

Carlos Mario Zuluaga concedió una entrevista con el programa ‘Medio Tiempo’ de Win Sports, donde le hicieron diferentes preguntas relacionadas con el fútbol colombiano.

Una de las preguntas estuvo relacionada precisamente con los motivos por los cuales Dimayor únicamente publica ciertos audios del VAR mientras que de otros partidos nunca salen a la luz.

El presidente de la Dimayor dejó claro que esta decisión la toman para proteger a los árbitros cuando cometen errores, pues considera que en un país como Colombia, publicar todos los audios podría ser muy peligroso:

“Pasar un audio después de que sucedió la jugada es tratar de buscar una justificación que de pronto no se tiene. Entonces pienso yo que los audios son privados, en el sentido de que son decisiones de seres humanos que se pueden equivocar. De pronto poner el audio es ir contra la persona directamente que de pronto se equivocó y esto es peligroso en un país como el nuestro. Eso hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial, pero sí quiero decir que este año se ha hecho una gran inversión, se ha doblado la inversión, en capacitación para los jueces, así como también los beneficios para ellos.

Esperamos que cada día los errores humanos sean menores y si se dan, que sean de buena fe. Lo que no podemos aceptar es que haya mala fe en el arbitraje colombiano”.

Las polémicas del arbitraje en el fútbol colombiano:

El arbitraje del fútbol colombiano es constantemente criticado y ‘para la muestra un botón’. En el partido de Millonarios vs Águilas Doradas que se disputó en la noche dell miércoles 11 de febrero, Diego Hernández aseguró que el arbitraje influyó en la victoria del ‘Embajador’.

“En primer lugar creo que veníamos haciendo un gran trabajo, no nos habían llegado con peligro. En el primer tiempo hubo un tiro al arco que sacó Iván Arboleda por encima, pero no hubo nada más.

La verdad nos sentíamos cómodos, estábamos sacando el cero que era lo principal. Sabíamos que ibamos a tener alguna, lastimosamente no tuvimos una clara.

Siento que el penal que nos pitan y la última jugada que no revisan también influye mucho en el marcador. Creo que tienen que analizar un poco el tema del arbitraje porque no es normal que las dos de ellos las revisen rápido y las de nosotros como si no hubiera pasado nada".

