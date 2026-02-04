Deportes

“Nos preocupa”, Santa Fe sentó postura tras aplazamiento de partido vs Nacional

El cuadro Cardenal dejó clara su posición y proyecta el tema a su participación en la Copa Libertadores.

En El Campín recurrieron a técnicas de hace 20 años: plásticos para evitar pantanos en la cancha
Por Evaristo Pérez

Luego de que desde la Dimayor decidieran aplazar los próximos partidos en el estadio El Campín, debido al pésimo estado de la grama y que el concesionario responsable de la administración del escenario, Sencia, adquiriera unos compromisos, Santa Fe sentó postura.

El equipo Cardenal emitió un comunicado expresando su preocupación de cara a la Copa Libertadores y le pidió a la compañía que administra el estadio que priorice el fútbol.

“De acuerdo con el comunicado emitido por la DIMAYOR, el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional no se disputará en la fecha inicialmente programada, por los motivos expuestos por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano.

Agradecemos a Sencia que cumpla con lo manifestado el día de ayer en rueda de prensa y que, de cara al futuro, priorice el buen desarrollo del fútbol, especialmente la salud e integridad de los jugadores.

Nos preocupa el impacto que esta situación pueda tener en la competencia internacional, especialmente frente a los conceptos emitidos por la CONMEBOL, los cuales deben ser tenidos en cuenta para garantizar condiciones adecuadas para el fútbol colombiano en general.

Al señor alcalde, le agradecemos su atención y le solicitamos mantenerse atento al cumplimiento de lo prometido por Sencia.

Informamos a nuestra hinchada que la venta de boletería continuará habilitada y se mantendrá activa hasta el día en que sea reprogramado oficialmente el encuentro”, señaló Santa Fe.

