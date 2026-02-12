Hugo Rodallega ya advirtió al América: Tiene preparada una sorpresa si les hace un gol

Desde que llegó a Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega todavía no le ha podido hacer gol al América de Cali, por eso anunció que habrá una sorpresa en caso que logre anotar en el próximo partido que se disputará este viernes 13 de febrero.

Le puede interesar: “Es peligroso“, presidente de la Dimayor explicó por qué no publican todos los audios del VAR en el FPC

Hugo Rodallega concedió una entrevista con el programa ‘Zona Libre de Humo’. Allí habló acerca del América de Cali, el equipo donde siempre quiso jugar. Aunque eso sí, el capitán de Santa Fe ya se resignó y dejó claro que se retirará en el ‘León’, o, en tal caso, en Deportes Quindío.

De todas maneras, ‘Hugol’ no desconoció el trabajo que está realizando el cuadro ‘Escarlata’ y felició a David González por formar un equipo competitivo que siempre brinda un buen espectáculo cuando se enfrenta al ‘Cardenal’:

“Va estar bueno el partido, independientes de la situación de los 2 equipos, con América de Cali se han hecho buenos partidos, juegan muy bien y siempre salen a proponer”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Hugo Rodallega anunció una sorpresa en caso que consiga anotar un gol.

El delantero no dio más detalles al respecto, solamente dijo que ojalá lo pueda consegiur y adelantó que los hinchas de Santa Fe no se deben ilusionar porque no es ‘algo del otro mundo’

“Habrá una sorpresa si le marcó al América de Cali, ojalá se de, no es nada del otro mundo”.

Vea también: “No es normal”, Futbolista de Águilas se quejó del arbitraje y cree que influyó en la victoria de Millonarios

Hora y canal para el partido del América de Cali vs Santa Fe:

América vs Santa Fe se enfrentarán este viernes 13 de febrero a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-1.

Este partido será transmitido por Win Sports+.